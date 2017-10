Väkivallan uhka ensihoidossa lisääntynyt - Yle: Ensihoitajille ja palomiehille luodinkestävät kypärät ja suojaliivit

narkkarin hoitaminen on tois sijainen asia, tämä on menny tällaiseksi ja se on hyvä asia, ensin vanhukset, lapset, työssäkäyvät ja sitten tulee työttömät ja sitten yhteiskunnan elätit ja viimeisenä alkoholistit ja narkkarit vihonviimeisenä.. nämä pari viimeistä ovat itse aiheuttaneet tilanteensa, niiden pitäis selviytyä tilanteesta pois ihan itse..