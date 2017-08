Vakava onnettomuus pisti OPS:n kokoonpanon uusiksi ennen illan uusintaottelua – kaksi pelaajaa sairaalaan

Oulun Palloseuran harjoituksissa keskiviikkona aamulla sattunut vakava onnettomuus muuttaa kokoonpanotilannetta illalla Raatissa pelattavassa AC Oulun ja Oulun Palloseuran välisessä Ykkösen uusintaottelussa.

OPS-kapteeni Matias Juntunen ja keskikentän pelaaja Felix Orishani kolauttivat pahasti päänsä yhteen spurttiharjoituksessa.

Orishani menetti tilanteessa tajunsa ja oli tukehtua omaan kieleensä. OPS:n mukaan nopeasti apuun rientäneet joukkuetoverit pelastivat miehen.

Myös Juntunen sai vakavan aivotärähdyksen, ja molemmat pelaaja ovat tällä hetkellä sairaalassa tarkkailussa.

"OPS menetti kaksi avauskokoonpanon pelaajaa"

OPS-manageri Miika Juntusen mukaan OPS menetti onnettomuudessa kaksi avauskokoonpanon pelaajaa.

Kun Martin Pavez kärsii korttitilin täyttymisen vuoksi ottelurangaistusta, OPS:lta puuttuu tänään kolme tärkeää pelaajaa.

– Tämä on kyllä uskomatonta. Muutoinkin vaikeuksissa olevaa joukkuettamme koetellaan nyt oikein kunnolla. Onneksi Felix ja Matias ovat kunnossa. Tilanne on kuitenkin se, että meiltä puuttuu kapteeni ja kaksi avainpelaajaa. Nyt joukkueen on vain käsiteltävä tämä onnettomuus nopeasti ja käännettävä se voimavaraksi”, Juntunen sanoi.

Pommiuhan vuoksi ottelun 83. minuutilla heinäkuussa keskeytetty AC Oulun ja Oulun Palloseuran välinen Ykkösen ottelu pelataan tänään uudestaan Raatissa keskiviikkona kello 18.30 alkaen.