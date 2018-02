Vakaumuksellista totaalikieltäytyjää ei voi tuomita tällä hetkellä vankeuteen – oikeuden tuore ratkaisu voi mullistaa oikeuskäytännön

Asepalvelus ei ole "pikkusääntö". Meissä ihmisissä on pieni joukko niin valistuneita, että eivät suostu sotimaan eivätkä edes kouluttautumaan sotaan. Joukko on vielä liian pieni. Jos kukaan ei suostuisi armeijaan eikä tarttumaan aseisiin, niin sotia olisi mahdoton käydä. Tämä joukko ilmeisesti kasvaa koko ajan, koska on kehitelty lennokkipommittajat ja nyt kehitellään jo robottisotilaita. Ihmiset kun eivät enää suostu ampumaan toisiaan, suuntahan on oikea. Ihmiskunnalla on siis toivoa. Taistelkoot robotit keskenään.