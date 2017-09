"Vakaa ja inhimillinen" - kollegoiden kehuma Jouko Jokinen on hermostuttanut ainakin hipsterit

Vakaa, inhimillinen, ei pelkää ikäviin asioihin tarttumista. Pystyy selvittämään ne ilman suuria vaurioita.

Muun muassa näin Jouko Jokisen kanssa läheisesti työskennelleet kuvailevat Ylen päätoimittajaksi siirtyvää Jokista.

Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja Reetta Meriläinen on varma, että Jokinen pystyy rauhoittamaan tilanteen kriisiaikoja eläneessä Ylessä.

- Hän on juuri oikea valinta siihen. Hänellä on semmoinen rauhoittava vaikutus. Hän henkii tasapainoa itsensä kanssa niin, että se leviää helposti. Ja toisaalta hänellä on niin hyvä itsetunto, ettei hänen tarvitse koko ajan korostaa olevansa kaikkein paras, viisain ja kaikkein eniten johtaja, Meriläinen sanoo.

Meriläinen oli useamman vuoden Jokisen esimiehenä tämän ollessa Helsingin Sanomissa toimituspäällikkönä.

Jokisella, 58, on vahva sanomalehtitausta, mutta hän on viime vuosina ottanut digitalisaatiota haltuun Aamulehden panostettua siihen voimakkaasti. Ennen Aamulehteä Jokinen työskenteli vastaavana päätoimittajana Satakunnan Kansassa.

Jokisella on taustaa sekä urheilu- että kulttuuritoimituksista, ja urheilu ja kulttuuri kuuluvat molemmat hänen vapaa-aikaansa. Hän oli nuorena kuulantyöntäjä, nyt hänelle tärkeä laji on koripallo, jota myös hänen poikansa pelaa.

Pirkanmaalta lähtöisin oleva ja Helsingissä opiskellut Jokinen pitää mielellään esillä pienen pitäjän pojan taustaansa. Hän on päätynyt sosiaalisessa mediassa törmäyksiinkin nuorten kaupunkilaisten kanssa.

Viimeksi hän hermostutti hipsterit heinäkuussa kirjoittamallaan kolumnilla, jossa hän syytti näitä saunakulttuurin turmelemisesta.

Jokisen perheeseen kuuluu puoliso ja kaksi aikuista lasta.