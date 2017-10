Väitöstutkimuksessa löydetty uusia geenivirheitä perinnöllisen rintasyöpäalttiuden taustalta

Väitöstutkimuksessa on tunnistettu kolme uutta mahdollista geenivirhettä perinnöllisen rintasyöpäalttiuden taustalta. Filosofian maisteri Tuomo Mantereen väitöskirja tarkastetaan Oulun yliopistossa perjantaina.

Yksi tunnistettu geenivirhe on suomalainen perustajamutaatio. Virhe on rikastunut väestöömme eli se on suhteellisen yleinen. Kantajien riski sairastua rintasyöpään on Mantereen mukaan noin kolminkertainen, ehkä jopa korkeampi.

Uusien rintasyövälle altistavien perinnöllisten geenivirheiden ja niiden vaikutusmekanismien tunnistaminen auttaa kehittämään rintasyövän riskimalleja ja diagnostisia tutkimuksia sekä rintasyövän yksilöllistä hoitoa.

Rintasyöpään sairastuu Suomessa vuosittain noin 5 000 naista. Arviolta kymmenellä prosentilla tapauksista on vahva perinnöllinen tausta.