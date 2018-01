Väitös: Vaelluskalakantojen palauttaminen luonnonkiertoon vie vuosikymmeniä, voimalaitokset estävät alavirtaan vaelluksen

Taas on toimittaja ottanut vesivoimayhtiön toivoman pessimistisen asenteen juttuun.

Suomi on sitoutunut kv. sopimuksin siihen että uhanalaiset eläinlajien mahdollisuus luonnolliseen lisääntymiseen turvataan. Iijoella näin ei nyt käy. Istuttaminen ja ylisiirrot eivät siksi valitettavasti riitä täyttämään sopimuksien ehtoa vaikka niitäkin kyllä tarvitaan.

Mutta on se vaan kumma että ulkomailla vaelluspoikaset pääsee merelle voimalaitosten läpikin. Hävikkiä toki on, mutta sitä on muutenkin. Sellaiset voimalaitokset pitää viime kädessä purkaa jotka estävät alasvaelluksen, eikä asiaa saada muuten ratkaistua. Kutuvaelluksen palauttaminen padottuun jokeen vie vuosikymmeniä. Tämä on tiedetty jo kauan. Joskus se ei edes täysin onnistu jos patojen annetaan jäädä jokeen. Ulkomailla, mm. USAssa ja Ranskassa, voimalaitoksia on purettu vaarantuneiden vaelluskalakantojen pelastamiseksi. Halpaa se ei ole, mutta kaikkein nopeimmin toimiva ratkaisu.