Vain puolet Kelan työttömistä täytti aktiivisuusehdot – Kela kerännyt tiedot vasta murto-osalta asiakkaista

Aktiivimalli sinänsä on hyvä, mutta tämä sanktiointi on sieltä ja syvältä. Se on epäoikeudenmukainen, riippu missäpäin suomea asut. Esimerkiksi vakituisessa työsuhteessa oleva joka on lomautettu määräajaksi tuotannolisista ja taloudellisista syistä, tai kyseessä on kausiluontoinen työ ja perin kuukauden lomautus. Tällainen kyykytys ja sortopolitiikka ei ole oikein. Ei venäjäkään kohtele kansalaisia tällä tavalla. Sanktio kyykytys pois, muuten aktivointi ihan ok.