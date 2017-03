Vain joka kolmas työttömäksi jäävä haastatteluun ajoissa - tavoitteista jääty

Terhi Seppänen työskentelee vahtimestarina Turun seudun työttömät ry:n toimintakeskuksessa. Palkkatuettu työpaikka löytyy tammikuun lopulla, sen jälkeen kun hänen työllistymissuunnitelmansa päivitettiin TE-toimistossa.



Seppänen kehuu, että yhteydenpito TE-toimiston kanssa on ollut mutkatonta. Valtaosa työttömistä ei kuitenkaan ole päässyt vielä alkuvuoden aikana määräaikaishaastatteluun.



Maaliskuun alussa 41 prosentilla työttömistä oli ajantasainen työllistymissuunnitelma. Se tarkoittaa, että heidät on haastateltu kuluneen kolmen kuukauden sisällä. Vuoden alussa vastaava luku oli 18 prosenttia.



Tavoitteena on, että ensimmäinen haastattelu järjestettäisiin 15 päivän sisällä työttömäksi jäämisestä.

Työ- ja elinkeinoministeriön neuvotteleva virkamies Mika Tuomaala kertoo, että maaliskuun alussa vain joka kolmas uusista työttömistä ehdittiin haastatella tavoiteajassa.



Hallituksen myöntämän lisärahan turvin TE-toimistoihin on ehditty jo palkata uutta työvoimaa vauhdittamaan haastattelujen tahtia.



Sen sijaan viiden miljoonan euron määrärahaa ostopalvelujen hankintaan ei ole vielä ehditty käyttää. Tarjouskilpailut päättyvät vasta ensi kuussa, joten apuvoimat saataneen käyttöön vasta loppukeväällä.



Joitain tilastopilkahduksia uusien toimien tehosta on Tuomaalan mukaan jo nähtävissä.



– Alkaneiden pitkäaikaistyöttömyyksien määrä on kääntynyt laskuun laskuun viimeisimpien kuukausien aikana. Jonkin verran myös hyvin pitkien, eli kahden vuoden työttömyyksien alkamiset ovat tasaantuneet viime aikoina. Nämä ovat merkkejä, joihin lisääntyneillä määräaikaishaastatteluilla on voinut olla vaikutusta, Tuomaala sanoo.