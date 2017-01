Vähemmistöhallitus ei innosta Sipilää, "Nykyinen hallitus on muutoshallitus"

Taso korruption ja manipuloinnin, joka hallitsee Suomen hallitusta ja politiikkaa tänään, on käsittämättömissä mittasuhteissa. Ahneus rahalle ja vallalle on tehnyt Suomen nukkehallituksesta yhden eniten korruptoituneista hallituksista maan päällä. Seuraukset tästä korruptiosta ovat rauniot. Suomen korruptoituneita ostettuja ja lahjottuja ”johtajia” vaivaa ylimielisyys ja ahneus, he luulevat, että heidän maailmansa jatkuisi ikuisesti.

Melkein kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että elämme syviin vaikeuksiin joutuneessa Suomessa. Yksi kaikkein laajimmalle levinneistä Suomen korkeimman hulluuden ilmentymistä on poliitikkojen korruptio, joten keskustelu meidän "kansanedustajien" mielen maailmasta voi toimia johdantona keskusteluun modernin yhteiskunnan yleisistä ongelmista.

Meidän "Kansanedustajien" ongelmat ja moraali osoittavat yhteiskuntamme ongelmat kokonaisuudessaan. Heikko itsetunto, depressiiviset taipumukset, ahneus, itsekkyys, minä keskeisyys, vallanhimo ja kyvyttömyys eivät rajoitu pelkästään meidän "johtajiin". Vaikka ne ovatkin erityisen hyvin nähtävissä maamme ministereissä, ne ovat levittäytyneet koko yhteiskuntaamme. Ja nykypäivän yhteiskunta pyrkii sosiaalistamaan meidät suuremmassa määrin kuin mikään aikaisempi yhteiskunta. ”Asiantuntijat” kertovat meille jopa miten pitää syödä, miten liikkua, miten rakastella, miten kasvattaa lapset ja jne..

Talouskriisi, joka ei osoita minkäänlaisia hellittämisen merkkejä, meille onkin jo viimeisen 9 vuoden aikana aina alkuvuodesta vakuuteltu, että nyt on hieman vaikeaa, mutta loppuvuodesta sitten alkaa jo mennä paremmin. Vuoden loppupuolella taas kerrotaan, että käänne parempaan tapahtuu sitten vuodenvaihteen jälkeen, alkuvuoden puolella. Tilannetta vain pahentaa se, että hallitus Suomessa, ei osaa tehdä pöhöttyneelle julkiselle sektorille muuta kuin leikata itselleen yhä suuremman siivun vuosi vuodelta kutistuvasta kakusta sitä ruokkiakseen.

Suomen uuteen yläluokkaan kuuluvat ammattipoliitikot, jotka nauttivat runsaista eduista ja hyväveli-verkoston takaamista elinikäisistä työpaikoista. Siihen kuuluvat lisäksi julkisen sektorin byrokraatit.

Suomi jää historian kirjoihin; ”Suomi ennen romahtamista oli tietenkin kuten me kaikki olemme tänään, luullen, että heidän maailmansa jatkuisi ikuisesti ... He olivat väärässä. Tänään meidän pitäisi olla viisaampia ja olla toistamatta heidän omahyväisyyttä, ahneutta ja ylimielisyyttä.”