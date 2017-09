Vaasassa palaneen kerrostalon asukkaat edelleen evakossa - tuli tuhosi ullakon

Vaasan öisessä tulipalossa pahoin vaurioituneen kerrostalon asukkaat ovat edelleen evakossa. Vaasan Teirinkadulla kahdeksankerroksisessa talossa syttyi aamuyöllä tulipalo, joka levisi ylimmän kerroksen asunnon parvekkeelta ullakolle.

Pelastuslaitoksen mukaan ullakko on tuhoutunut täysin ja neljä asuntoa on kärsinyt pahoja vahinkoja. Talon muissa asunnoissa on savu- ja vesivahinkoja.

Yöllä evakuoitiin sankan savun takia myös palopaikan viereinen kerrostalo. Sen asukkaat kuitenkin pääsivät aamulla palaamaan koteihinsa.

Sammutustyöt ovat ohi, mutta pelastuslaitos on edelleen paikalla tarkkailemassa tilannetta.