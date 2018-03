Ohjelmistoyritys Tieto ei toistaiseksi tiedä, ovatko jotkut Päijät-Hämeen alueen potilaat saaneet virheellisten lääkelistojen takia vääriä lääkkeitä, sanoo Tiedon Suomen julkisen sektorin toimialajohtaja Anne Räsänen STT:lle.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tiedotti keskiviikkona, että Tiedon potilastietojärjestelmän virheen vuoksi virheellisiä lääkelistoja olisi 1 251 potilaalla.

Tieto keskittyy parhaillaan ongelman syyn etsimiseen Lifecare-tietojärjestelmästä, kertoo Räsänen.

Räsäsen mukaan Tieto on antanut asiakkailleen toimenpidemääräykset siitä, miten mahdollisten virhetilanteiden potilasvaikutukset voidaan estää. Ammattihenkilökunta on ohjeistettu tarkistamaan kaikki potilaiden lääkitystiedot ja olemaan erityisen huolellisia uusintojen yhteydessä, Räsänen sanoo.

Lifecare-järjestelmän virhe vaikuttaa reseptien perusteella muodostuviin lääkelistoihin. Kun resepti uusitaan, lääkelistaan voi tulostua sama lääke useampaan kertaan tai valmiste voi vaihtua kokonaan toiseen lääkkeeseen.

Ongelmat Tieto Oyj:ltä tilatun potilastietojärjestelmän kassa ovat jatkuneet jo pitkään, sanoo Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän hallituksen puheenjohtaja, kansanedustaja Ville Skinnari (sd.). Lääkelistojen virheessä on kyse potilasturvallisuuden vaarantumisesta, Skinnari painottaa.

- Tämä on erittäin vakava asia Päijät-Hämeessä ja koko Suomessa. Kyse on potilasturvallisuudesta, ja se ei saa missään olosuhteissa vaarantua. Kyseessä on myös asiakkaiden luottamus koko julkiseen terveydenhuoltojärjestelmään, Skinnari sanoo STT:lle.

Valvira: Aiempi virheselvitys paljasti uuden ongelman

Hyvinvointiyhtymä on ollut Valviraan yhteydessä keskiviikkona havaitusta virheestä, ja virastoon on tehty vaaratilanneilmoitus. Valvira selvitti Lifecare-potilastietojärjestelmän aiheuttamia virheellisiä lääkemääräyksiä viimeksi viime viikolla. Tuolloin kävi ilmi, että Päijät-Hämeen lisäksi Lifecare-järjestelmää käyttävistä muista organisaatioista voisi löytyä virheellisiä lääkemääräyksiä. Kainuun keskussairaalan, Varkauden terveyskeskuksen, Nurmijärven terveyskeskuksen ja Paimion-Sauvon Kansanterveys -kuntayhtymän reseptitiedot tarkistettiin eikä virheellisyyksiä ole löydetty.

- Tuon aikaisemman virheselvityksen yhteydessä on ilmeisesti löytynyt uusi ongelmanaiheuttaja. Tämänhetkisen tiedon mukaan Päijät-Hämeessä olisi yli tuhat virheellistä reseptitietoa. Kuulostaahan se isolta määrältä, kommentoi yli-insinööri Antti Härkönen Valvirasta STT:lle keskiviikkona iltapäivällä.

Nyt havaittu virhe ei vaikuta apteekista haettaviin lääkkeisiin, koska apteekit toimittavat lääkkeet Reseptikeskuksen eivätkä lääkelistan tietojen perusteella, Tieto Oyj kertoi Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän välittämässä tiedotteessa.

Lääkelistoja käytetään eniten vuodeosastoilla ja kotihoidossa. Lääkitystietojen läpikäynti ja korjaaminen on aloitettu Tiedolta saadun potilaslistan avulla. Hyvinvointiyhtymän henkilökuntaa on ohjeistettu tarkistamaan asiakkaiden lääkitykset erityisen huolellisesti.