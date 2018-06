Väärä polttoaine tekee tuhojaan etenkin dieselmoottorissa – perusteellinen tyhjennys voi maksaa tuhansia euroja

Pari kertaa käynyt niin että auton on joutunut viemään korjaamolle kun vikavalo on syttynyt ja väittivät että olin tankannut dieselautoon bensaa mutta ihme kyllä auto ei savuttanut eikä nykinyt tai muutenkaan temppuillut,taitaa monessa korjaamossa olla keksitty juttu että on väärää polttoainetta tankattu ja se vielä kun sanoin että laittakaa sivuun litran verran tankista tyhjennettyä polttoainetta labratutkimuksia varten niin vastaus oli kummallakin kerralla että ei ole astiaa mihin sitä laittaa.