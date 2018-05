Vaalirahatutkija: Maan tapa ei ole muuttunut, vaaliraha kulkee uusia reittejä – säätiöissä miljardiomaisuus

Tutkijan, valtiotieteiden tohtori, Tomi Venhon mielestä nyt pitäisi selvittää vaalirahoituksen uusia kulkureittejä, puolueiden kunnallisjärjestöjä ja perusosastoja.

Venhon mukaan puolueita lähellä olevien säätiöiden rahaa suunnataan kunnallisjärjestöille ja perusosastoille, joilla ei ole velvollisuutta julkistaa tilinpäätöksiään. Ne eivät myöskään pääsääntöisesti ilmoita lahjoituksiaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle, joka valvoo vaalirahoitusta.

Suomeen säädettiin vaalirahoituslaki kahdeksan vuotta sitten, kun vaalirahakohun myötä paljastui, että kansanedustajien saama vaalirahoitus jäi merkittävässä määrin pimentoon.

Venhon mukan lakiuudistus on lisännyt avoimuutta, mutta se on jäänyt keskeneräiseksi.

– Maan tapa ei ole paljon muuttunut vaalirahalain takia. Vaalirahaa kuljetetaan nyt sellaisten organisaatioiden kautta, joita Valtiontalouden tarkastusvirastolla ei ole oikeutta tarkastaa.

Venhon mukaan yksi pimentoon jäävä osa-alue ovat puolueiden hallitsemat noin sata säätiötä, joiden yhteenlaskettu varallisuus on noin 1,4 miljardia euroa. Puolue- ja vaalirahalait tarjoavat niukasti tietoa säätiöiden toiminnasta. Tätä lakien katvealuetta käytetään rajoitusten ja julkaisuvaatimusten väistelemiseen.

– Nyt pitäisi tutkia kunnallisjärjestöt, puolueiden perusosastot ja taloutta hoitavat tukiyhdistykset. Kun säätiöt antavat rahaa esimerkiksi kunnallisjärjestöille, niin kukaan ulkopuolinen ei tarkista kunnallisjärjestön tilejä, Venho sanoo.

Ylivoimaisesti eniten varallisuutta rkp:llä

Eri puolueet käyttävät säätiöitä hyvin vaihtelevin tavoin. Säätiöiden varallisuus vaihtelee muutamasta tuhannesta jopa satoihin miljooniin euroihin.

Puoluesäätiöitä on kokoomuksella, keskustalla, perussuomalaisilla, rkp:llä, sdp:llä ja vasemmistoliitolla. Kristillisdemokraateilla ja vihreillä ei ole säätiötä lainkaan.

Säätiöiden merkitys on rkp:llä suurin. Suurimman eli Svenska kulturfondenin varallisuuden arvo oli vuonna 2015 noin 800 miljoonaa euroa.

Sdp:n hallussa on eniten säätiöitä eli 29 kappaletta sekä lisäksi neljä yhteistä vasemmistoliiton kanssa.

Puolueiden säätiöiltä saaman rahoituksen osuus on niiden kokonaisrahoituksesta varsin vähäinen lukuun ottamatta rkp:tä.

Venhon mukaan 75-80 prosenttia puolueiden vuosibudjeteista on valtiolta tulevaa puoluetukea. Puoluetukea maksetaan vuosittain yhteensä noin 30 miljoonaa euroa. Ison puolueen vuosibudjetti on noin kahdeksan miljoonaa euroa.

Säätiöt toki tukevat puolueita muilla tavoin esimerkiksi omistamalla puoluetoimistojen tilat, joista säätiö voi olla perimättä vuokraa tai antaa huomattavan vuokranalennuksen puolueelle.

Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan vt. toimitusjohtaja Päivi Tikka muistuttaa, että on aivan laillista perustaa säätiöitä, joiden tarkoituksena on rahoittaa puolueita. Lisäksi haitari on valtava säätiöiden toiminnassa. Ne myös rahoittavat monia kulttuuri- ja tutkimushankkeita tai tukevat yksittäisiä taiteilijoita.

Venhon tutkimuksen mukaan esimerkiksi Svenska kulturfondenia voisi luonnehtia laajaksi kulttuurin yleisrahastoksi.