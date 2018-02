Keskustapuolueen säännöillä voidaan velvoittaa vain puolueen jäseninä olevia puolueen jäsenjärjestöjä. Paavo ei ole puolueen jäsenjärjestö. Toisen puolueen jäsenyyden kieltävä kohta on puolueen sääntöjen kohdassa, jossa määritetään jäsenjärjestön kelpoisuutta puolueen jäseneksi. Jäsenjärjestöksi pyrkivän järjestön on siis tarkistettava, ettei sen jäseninä ole henkilöitä, jotka kuuluvat muuhun puolueeseen. Keminmaan keskustaseura ensinnäkin on jo puolueen jäsen ja toisekseen puolueella on mahdollisuus erottaa vain kokonainen niskoitteleva jäsenjärjestö, ei jäsenjärjestöön kuuluvaa yksittäistä jäsentä.

Puheenjohtajaksi valittavan henkilön on oltava puolueen jäsenjärjestön jäsen. Paavo on, niin kauan kunnes Keminmaan keskustaseura erotetaan puolueesta. Tämän jälkeen Paavo voi halutessaan liittyä johonkin toiseen jäsenjärjestöön, ehkä ei kuitenkaan Keskustanaisiin :D

Mikä tässä on ihmisille niin vaikeaa ymmärtää.