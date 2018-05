Maakuntavaalit on teknisesti mahdollista järjestää lokakuussa, vaikka sote-lait viivästyisivät muutaman viikon, sanoo oikeusministeriön vaalijohtaja Arto Jääskeläinen.

Aiemmin sote-lakien takarajana on pidetty heinäkuun ensimmäistä päivää.

Jääskeläinen ei kuitenkaan suosittele, että aikaa lakien voimaantulon ja maakuntavaalien välillä nipistetään yhtään neljästä kuukaudesta.

Jääskeläinen kertoo sanoneensa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle, että teknisesti mahdollinen aikaraja sote-lakien voimaantulolle on 23. heinäkuuta.

– Virkamiehen tehtävä on keksiä ratkaisuja ongelmiin, ja tämä on se tekninen mahdollisuus, että kun tietty pykälä säädetään tietynlaiseksi, se voisi mennä tuohon mainittuun päivään. En kuitenkaan pidä suositeltavana, että neljän kuukauden aikaa enää supistetaan, vaikka se teknisessä mielessä onkin mahdollista, Jääskeläinen sanoi STT:lle.

Jääskeläinen huomauttaa, että mitä lyhyempi väliaika on, sitä huonompi juttu se on monessakin mielessä. Ehdokkaille jää sitä vähemmän aikaa kampanjoida ja kerätä vaalirahoitusta ja puolueille tehdä ehdokasasettelunsa.

– Iso kysymys on myös se, että mitä lyhyempi väliaika on, sitä vähemmän on aikaa herätellä äänestäjiä maakuntavaaleihin. Kyseessä on iso uudistus, ja olisi oleellista, että ehdokkaat ja puolueet pystyvät äänestäjille selostamaan, mistä tässä uudistuksessa on kysymys, mitä maakuntavaltuustot tekevät ja miksi on tärkeää äänestää.

"Maakunnille riittävästi aikaa"

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon (kesk.) mukaan keskustelu maakuntavaalien päivämäärästä on tässä vaiheessa toissijaista, sillä kaikki riippuu eduskunnan työskentelyn nopeudesta.

– Nyt ei ole ensisijaista keskustella vaalien ajankohdasta vaan siitä, milloin eduskunnassa on mahdollisuus nämä lait hyväksyä. Siitähän se vaalien ajankohta juontuu, Saarikko sanoi STT:lle.

Saarikon mukaan lokakuun loppu ei ole kiveen hakattu vaalien järjestämisajankohta, vaan vaaleja voidaan siirtää myöhemmäksikin.

– Jos aikajakso lakien hyväksymisen ja vaalipäivän välillä ei näytä riittävältä, niin silloinhan vaihtoehtoja ei ole.

Saarikko muistuttaa kuitenkin, että vaalit pitää järjestää riittävän aikaisin, että maakunnille jää riittävästi aikaa toimintansa aloittamiseen. Sote-palvelujen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta maakunnille vuoden 2020 alussa.

Lausunto luvassa tällä viikolla

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan on määrä vielä tällä viikolla saada valmiiksi lausuntonsa hallituksen valinnanvapauslakiesityksestä. Puheenjohtaja Annika Lapintie (vas.) kertoi keskiviikkona, että valiokunta on saanut päätökseen asiantuntijoiden kuulemisen. Asiantuntijakuulemisten lopettamisesta päätettiin valiokunnassa yksimielisesti.

- Kun kysytään miksi kestää, niin asia on laaja ja vaikea, siksi kestää, Lapintie sanoi eduskunnassa valiokunnan kokouksen jälkeen.

Valiokunnan esittämien korjaustarpeiden määrä ja laajuus antavat osviittaa siitä, kuinka pitkään lainsäädäntöprosessin loppusuorassa menee.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) myönsi tänään Ilta-Sanomille pitävänsä todennäköisenä, että perustuslakivaliokunta esittää valinnanvapauslakiin korjaustarpeita.

- Edellisen kokemuksen perusteella voisin arvata, että tulee pientä ja voi tulla jotain vähän isompaakin, joka vaatii sitten ainakin lyhyen poliittisen keskustelun, miten se ratkaistaan, hän sanoi lehdelle Pohjoismaiden pääministerien kesäkokouksessa Ruotsissa.