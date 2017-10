Vaakakapinan aloittanut Jenny Lehtinen toivoo: "Lopetetaan ihmisten painolla kauhistelu"

Koko ikänsä painon kanssa kamppaillut Ylen toimittaja Jenny Lehtinen haluaa kyseenalaistaa ajatusmallin, jonka mukaan paino määrittelee ihmisen arvon. Hän kaipaa lihavuuskeskusteluun armollisuutta.

Lihavuus on edelleen tabu, josta on kiusallista puhua. Keskustelu pyörii lihavuuden terveyshaittojen kauhistelussa, ja ihmiset kilojen takana unohtuvat.

Toimittaja Jenny Lehtinen haastaa puhumaan painosta uudella tavalla. Hän käynnisti vuoden alussa netissä pyörivän Vaakakapinan, joka julistaa armollisempaa ja pysyvämpää elämänmuutosta pikadieettien sijaan. Hän remontoi elämää kuntoon myös Jenny ja Läskinmyytinmurtajat -Facebook-ryhmässä tuhansien suomalaisten kanssa.

- Lihavan elämää ja terveyttä kuvataan kurjaksi samaan aikaan, kun hoikkana elämistä ja varsinkin laihtumista pidetään onnellisuuden takeena. Kun vain laihtuu, kaikki sateenkaariportit aukeavat, Lehtinen kuvailee.

Hän pitää osasyyllisenä mediaa, jossa lihavuudesta uutisoidaan lähinnä kauhukuvat ja riskit edellä. Yleisessä keskustelussa lihavaa saa syrjiä ja sättiä.

- Pelätään, että jos sanotaan, ettei jokainen lihava ole kuolemassa huomenna, tilanne riistäytyisi käsistä, kaikki alkaisivat syödä ja verisuonet paukkuisivat ympäri Suomea.

Lehtinen on kuullut Vaakakapinan aikana lukuisia tarinoita siitä, kuinka ihmisten arvo on koko heidän elämänsä ajan mitattu sen mukaan, ovatko he lihoneet vai laihtuneet.

Armoton tapa puhua kehoista vaikuttaa kaikkiin koosta riippumatta. Lehtinen pitää laihuutta arvostelevaa puhetta aivan yhtä vahingoittavana.

- Puhun lihavuudesta, mutta tämähän koskee jokaista. Nyt levitetään niin asenteellista ja syrjivää ihmiskuvaa, että se vaikuttaa jokaisen tapaan elää ja suhtautua muihin.

Tiputetut kilot eivät takaakaan onnea

Television laihdutusohjelmien toitottaessa nopeita muutamien kuukausien rutistuksia ja superdieettejä unohtuu, että usein perusteellinen elämänmuutos tarvitsee aikaa.

- Jos on pitkä historia painonpudotuksen kanssa, ei muutos tapahdu sormien napsautuksessa. Valitettavasti se ei mene niin, että ensin paahdetaan puoli vuotta ja sitten ollaan onnellisia, Lehtinen sanoo.

Laihdutuskuuria kuurin perään yli 25 vuotta kokeillut Lehtinen kertoo laihtuneensa elämänsä aikana satoja kiloja. Painon karistessa mieli ja olo eivät kuitenkaan keventyneet, ja lopulta paino jojoili takaisin. Pahimmillaan painon ja ruoan tarkkailu johti syömishäiriöihin.

- Lihavuus nostaa terveysriskejä, mutta tosi monelle laihduttaminen on vielä isompi riski ja voi pitkällä aikavälillä heikentää terveyttä. Osalle joustavuus ja sallivuus toimivat paremmin kuin pelottelu ja pakottaminen, Lehtinen sanoo.

Ota itseäsi niskasta -tsemppaukset ja itsekurin ihannointi painonpudotuksessa turhauttavat koko elämänsä painon ja ruoan kanssa kamppaillutta.

Se mikä toimii yhdelle, ei välttämättä toimi toiselle. Lehtinen toivoo, että henkilö painon takana nähtäisiin ja ymmärrettäisiin, että jokaisen tilanne on eri.

- On eri asia, laihduttaako ensimmäistä kertaa vai onko vuosikausien jojoilu kiusannut kehoa ja saanut oman ajatusmallin vääristymään. Haluan tuoda inhimillisyyttä keskusteluun, jotta nähtäisiin ihminen eikä vain rasvaprosenttia.

Uusi hyvinvointiohjelma etsii onnellisuutta

Vaakakapinan tavoitteena on ollut nostaa lihavuus ja hyvinvointi esiin uudelta kantilta. Vuoden aikana on muun muassa etsitty liikkumisen iloa #munlaji-kampanjassa, juhlittu kaikenlaisia kehoja Suomen ensimmäisessä Body Pridessa Helsingissä ja rikottu omia rajoja ja jaettu tarinoita #lupanäkyä-päivänä.

Kehopositiivisuutta levittävä Vaakakapina huipentuu lokakuun lopussa alkavaan kahdeksanosaiseen dokumenttisarjaan Jenny+, jossa Lehtinen paneutuu hyvinvointiteemoihin apurinsa Saara Sarvaksen kanssa. Ohjelmassa käsitellään Vaakakapinasta tuttujen aiheiden lisäksi hyvinvointia ja onnellisuutta eri kulmista.

- Pureudumme yhdessä jaksossa kehovihaan ja siihen, kuinka syvässä kelpaamattomuuden fiilis lähes jokaisessa meissä on. Terveysfasismi-jaksossa pohdimme, kuinka kova hinta tämänhetkisellä tavalla suhtautua lihavuuteen on. En voi vielä paljastaa, mutta maksetaanko siitä oikeasti ihmishengillä. Se on kova juttu, Lehtinen sanoo.

Lisäksi sarjassa käsitellään esimerkiksi laihdutusbisnestä ja biohakkerointia, hankitaan koiranpentu, puidaan ruuhkavuosia sekä etsitään eettistä pornoa.

Jenny + alkaa Yle Areenassa perjantaina 27. lokakuuta ja TV2:lla maanantaina 30. lokakuuta klo 21.00.