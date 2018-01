Uutissuomalaisen kysely: Haavisto on mieluisin vaihtoehto Niinistön toisen kierroksen vastustajaksi – Väyrynen ja Huhtasaari seuraavina

Tuhannen suomalaisen otanta, kovin on pienenlainen. Jos nyt vaikka ajatellaan, että on haastateltu tasapuolisesti kaikkia sukupuolia, kaikkia ikäryhmiä ja valtakunnallisesti eri alueita. Virhemarginaali on hulppea tuollaisella otannalla. Toiseksi gallupin tilaajan on aika helppo "päättää" gallupin tulos; annetaan ohjeeksi haastatella tietynikäisiä tietyiltä alueilta, niin aika nätisti saa sellaisen gallupin kuin haluaa. Valitettavasti vaalit toisensa jälkeen "puolueettomat" uutistoimitukset ja gallupit ovat näyttäneet kansalle, ettei niillä ole mitään merkitystä. Kukaan ei niihin enää usko. Sutta huudettiin vähän liikaa...