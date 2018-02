Normaali kaupunkilaueen rajoitus, joka on kaikille voimassa on toki se loogisin vaihtoehto.

- 40 km/h on käytössä taajamissa. Se on enimmäisnopeus korotetun suojatien kohdalla.

- 50 km/h on yleisrajoitus taajamissa. Sitä voidaan käyttää myös taajamien ulkopuolella. Se on enimmäisrajoitus vartioimattomassa tasoristeyksessä.

- 60 km/h on korkein sallittu nopeusrajoitus taajamissa, kiertoliittymissä, liikennevalottomien suojateiden kohdalla, vartioiduissa tasoristeyksissä, lauttarannassa ja avattavan sillan kohdalla.

Mutta tärkein asia on rajoittaa hitaitten ajoneuvojen leveyttä. Se tulisi rajoittaa vaikka 170 senttimetriin ilman peilejä. Tuon mitan alle mahtuvat esim Smart ja Toyota IQ.

En todellakaan halua mitään vanhaa jenkkiletukkaa eteeni tientukoksi !!!