Puolustusvoimia uhkaa pula tietotekniikan ammattilaisista, kertoo Uutissuomalainen. Rekrytointiin on odotettavissa vaikeuksia sekä kyber- että ict-puolella.

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäpäällikkö Mikko Heiskasen mukaan osaajapula vaikuttaisi suoraan Puolustusvoimien toimintaan ja pahimmillaan merkittävästi kansalliseen turvallisuuteen.

- Toistaiseksi tilanne on ollut hallinnassa, Heiskanen sanoo.

Yksi rekrytointivaikeuksien syistä on se, ettei Puolustusvoimilla "ole varaa eikä halua" lähteä palkkakilpailuun, Uutissuomalainen kertoo. Rekrytointivaikeuksia on luvassa myös siksi, että osaajia on liian vähän ja varsinkin talouden vahvistuessa parhaista ammattilaisista käydään kovaa kisaa.

Kyberturvallisuudella tarkoitetaan sähköistä tiedustelua, valvontaa, vaikuttamista ja suojautumista. Ict-osaajat ovat perinteisemmän tieto- ja viestintäteknologian ammattilaisia eli esimerkiksi tietoliikenteeseen, tietoliikennelaitteisiin, -palvelimiin ja -ohjelmistoihin erikoistuneita henkilöitä.