Uutissuomalainen: Potilasvahinkoilmoitusten käsittely ruuhkautui pahoin

Potilasvahinkoilmoitusten käsittelyssä on niin paljon ruuhkaa, että Potilasvakuutuskeskus on päätynyt rajoittamaan puhelinpalveluaikaansa kolmeen tuntiin päivässä. Asiasta kertoo Uutissuomalainen.

Hakemusten määrä kasvoi viime vuonna kuusi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Hakemuksia on tullut nyt samaan tahtiin kuin viime vuonna. Koska viime vuonnakaan ei ehditty käsitellä kaikkia hakemuksia, ruuhka pahenee koko ajan. Puhelinpalvelun rajoituksella halutaan antaa käsittelijöille mahdollisuus purkaa ruuhkia.

- Voi sanoa, että tilanne on poikkeuksellinen. Työjonoissa on tapauksia enemmän kuin aiemmin on ollut, kertoo lakimies Saija Mäenpää Potilasvakuutuskeskuksesta.

Tällä hetkellä hakemusten keskimääräinen käsittelyaika on kahdeksan kuukautta, mikä on Mäenpään mukaan hieman pitempi kuin viime vuonna.