Uutissuomalainen: Poliisi alkaa maksaa metsästäjille virka-avusta

Poliisi ryhtyy maksamaan metsästäjille korvausta virka-avusta, kertoo Uutissuomalainen. Riistanhoitoyhdistyksille aiotaan maksaa suurpetojen karkotuksista ja lopetuksista sekä loukkaantuneiden villisikojen lopetuksista.

Korvaus on tulossa uusiin suurriistan virka-aputehtävien (SRVA) sopimuksiin, joita poliisi tarjoaa riistanhoitoyhdistyksille tämän kevään aikana.

Tällä hetkellä poliisi ei maksa metsästäjiltä saamastaan virka-avusta. Korvaukseksi on suunniteltu 400 euroa tehtävää kohti. Summa on sama kuin se, mitä Vapaaehtoiselle pelastuspalvelulle on maksettu kadonneen henkilön etsinnästä.

Rahallista korvausta ei jatkossakaan makseta tavanomaisemmista SRVA-tehtävistä, kuten loukkaantuneiden hirvieläinten lopettamisesta. Niiden ruhot kuitenkin jäävät riistanhoitoyhdistyksen käyttöön.