Uutissuomalainen: Oikeusministeriön työryhmän kokoonpanosta vaaditaan selvitystä

Tasa-arvovaltuutetun toimisto pyytää oikeusministeriöltä selvitystä sen asettaman työryhmän kokoonpanosta, kertoo Uutissuomalainen.

Rikosuhrien tarpeiden kehittämistä varten perustetussa työryhmässä on naispuolisen puheenjohtajan lisäksi 15 jäsentä, joista vain yksi on mies. Tasa-arvolain kiintiösäännöksen mukaan kokoonpanossa on oltava vähintään 40 prosenttia naisia ja miehiä.

Työryhmän asettamispäätöksen hyväksynyt ylijohtaja Arto Kujala oikeusministeriön kriminaalipoliittiselta osastolta kiistää miesten syrjimisen. Hänen mukaansa naisvaltainen kokoonpano syntyi niin, että eri tahoilta pyydettiin edustusta työryhmään. Kujalan mukaan rikosuhriasioiden parissa on paljon naisia.

Työryhmän varajäsenissä on viisi miestä.

Tasa-arvovaltuutetun toimistosta kerrotaan, että säännöstä voidaan poiketa erityistapauksissa. Syy voi esimerkiksi olla se, että alalla ei ole riittävästi naisia ja miehiä asiantuntijoina.

Uutissuomalaisen mukaan oikeusministeriössä vedotaan juuri kyseiseen syyhyn. Työryhmän asettamispäätöksessä syytä sukupuolittuneeseen kokoonpanoon ei Uutissuomalaisen mukaan kuitenkaan tuoda ilmi.

Kujala sanoo, ettei hoksannut tarkistaa ja varmistaa, että asia olisi perusteltu päätöksessä.

- Siitä otan nöyränä moitteet vastaan, hän sanoo.

Uutissuomalaisen mukaan selvityspyyntö oikeusministeriöön lähetetään piakkoin.