Uutissuomalainen: Matkustusilmoitusten määrät ovat kasvussa

Matkustusilmoitusten määrät ovat kasvussa, kertoo Uutissuomalainen. Jo yli 104 000 matkustajasta on tänä vuonna tehty ilmoitus ulkoministeriöön, vaikka kiivain lomakausi on vasta aluillaan. Määrä on enemmän kuin koko vuonna 2015, jolloin ilmoituksia tehtiin yli 96 000 matkustajasta.

Viime vuonna ilmoituksia tehtiin puolestaan yli 171 000 matkustajasta.

Ilmoituksen tehneiden ihmisten määrä on kasvanut omatoimimatkailun sekä ulkomailla tapahtuvien kriisien lisääntyessä.

Kohdemaiden kärki on pysynyt samana viime vuosina. Eniten ilmoituksia tehdään edelleen Thaimaahan, Turkkiin, Espanjaan, Yhdysvaltoihin ja Ranskaan suuntautuville matkoille.

Vuoden 2016 aikana matkustusilmoitusjärjestelmän kautta lähetettiin ilmoituksen tehneille tietoja ja toimintaohjeita 65 kriisitilanteessa.