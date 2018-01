Kaupungit ovat jo täynnä valvontakameroita, niitä on joka kulmalla. Kännykät seuraavat liikkeitämme jatkuvasti, tiedustelupalvelut tietävät jo mitä keskusteluja me käydään ihmisten kanssa. Tämän he tekevät jo nyt ilmeisesti laittomasti. Tämä laki sallisi sen että "väärien" poliittisten mielipiteiden edustajat saadaan paremmin seurantaan. Todellista valtaa pitävä eliitti pelkää tietovuotoja, joissa paljastetaan mitkä voimat tässä maailmassa todellisuudessa hallitsee. Näitä oikean tiedon jakajia pyritään näiden lakien avulla vainoamaan ja hiljentämään, jotta maailman valtarakenteet säilyisivät ennallaan. Sitten kun poliittisesti "väärät" mielipiteet eivät ole enää sallittuja(lait kiristyvät jatkuvasti ulkoiseen uhkaan vedoten), voidaan nämä ennalta määritellyt henkilöt viedä "hoitoon". Mikään terroriuhka ei ole niin merkittävä, että ihmisten perusoikeudet riisutaan pois. Ajatelkaa ihmiset omilla aivoilla, älkääkä uskoko näitä "auktoriteettejä". Tätä samaa "terroriuhkaa" käytettiin jo Irakin invaasion varjolla. Ei siellä mitään joukkotuhoaseita ollut, vaikka sen pelon avulla kansalaiset ympäri maailman saatiin tukemaan sotilaallista hyökkäystä. Tämä on pelkkää eliitin peliä. Heillä loppuu vain aika kesken. Tieto on jo vuotanut ja revennyt reikä vain laajenee. Olette hävinneet tämän pelin.