Uutissuomalainen: Joka viides kunnanjohtaja on nainen - määrä kasvanut verkkaan

Naisten määrä kuntien johdossa kasvaa hiljalleen, kertoo Uutissuomalainen. Noin joka viides kunnanjohtaja on nainen.

Vuonna 2011 naisia oli kunnanjohtajista noin joka seitsemäs ja vuonna 2014 noin joka kuudes. Vuonna 2000 naisten osuus kuntien johtajista oli vain 7,5 prosenttia.

Suomen kuntajohtajat ry:n hallituksen puheenjohtaja Heidi Rämö sanoo Uutissuomalaiselle olevansa tyytyväinen muutoksen suuntaan, mutta pitävänsä vauhtia hitaana.

- Yliopistoista tulee yhä enemmän hyvin koulutettuja naisia. Siinä mielessä ollaan edelleen jäljessä.

Naiskunnanjohtajia on nyt 66 ja kuntia yhteensä 311. Kunnanjohtajiin on laskettu mukaan myös pormestarit, jotka ovat luottamushenkilöitä. Tilanne kuntien johdossa elää koko ajan, sillä monen kunnan johtaja on eläköitymässä.

Uutissuomalainen selvitti kunnanjohtajien sukupuolijakaumaa kuntien nettisivujen avulla.