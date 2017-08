Uutissuomalainen: Hallituspuolueissa halua laskea ravintoloiden viinaveroa - rahojen löydyttävä jostain muualta

Ei tuossakaan touhussa ole mitään järkeä. Alkoholiveroa pitää korottaa nyt, kun Viro ja Latviakin tekevät samoin ja limuviivat tulevat ruokakauppoihin. Autovero pitää vastaavasti saada pois. Se on järjetön liikenneturvallisuutta heikentävä ja omaakin autoteollisuuttamme rasittava vero. Autovero ei myöskään ole EU-yhteensopiva, koska se sotii vapaata kauppaa ja ihmisten vapaata liikkuvuutta vastaan. Suomi on Pariisin sopimuksessa sitoutunut vähentämään liikenteen päästöjä, joten autokantaa on uudistettava.

Alkoholiveron korotuksella ei voida kattaa koko autoveron aiheuttamia verotulojen menetyksiä. Lisääntyvä autokauppa tuo osan verotulojen menetyksistä takaisin. Tupaöljyn veroa voitaisiin myös korottaa ja säätää jonkinlainen lievä kilometrivero, joka määrättäisiin katsastuksessa luettavien kilometrien mukaan.