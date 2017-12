Uusivuosi alkanut Itä-Suomessa riehakkaasti - "raketteihin ja alkoholiin liittyviä tehtäviä minuutin välein"

Uudenvuoden vietto on alkanut itäisessä Suomessa poliisin mukaan kiireisenä. Itä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta kerrotaan, että alkoholiin ja ilotulitteiden ampumiseen liittyviä tehtäviä on ollut noin minuutin välein.

Muualla Suomessa uudenvuoden vietto on alkanut pääosin rauhallisesti, kerrotaan poliisin tilannekeskuksista. Joitakin ilmoituksia häiriökäyttäytymisestä on tehty ainakin Pohjanmaan, Hämeen ja Oulun alueella.

Helsingissä uuttavuotta vietetään Kansalaistorilla juhlassa, joka huipentuu tunnettujen esiintyjien ohella ilotulitukseen klo 24. Ennen kello kymmentä paikalle oli kerääntynyt joitakin ihmisiä, kertoi ylikomisario Jari Kaikko. Kansalaistorilla ja muualla Helsingin keskustassa ilta on Kaikon mukaan ollut rauhallinen.

Poliisin mukaan turvajärjestelyt Helsingin keskustassa ovat uudenvuodenaattona viime vuoden tasolla.

- Vuosi sitten vastaavassa paikassa vastaava tilaisuus meni ihan mukavasti, ja saimme kokemusta turvajärjestelyistä. Mielestämme olemme järjestäjän kanssa varanneet riittävästi järjestysmiehiä, ensiapuhenkilöstöä, palopelastusväkeä, poliiseja ja liikenteenohjaajia, Kaikko sanoo.

Hän kehottaa yleisöä tulemaan paikalle julkisilla kulkuneuvoilla, sillä juhla aiheuttaa muutoksia liikenteessä. Esimerkiksi Mannerheimintie on suljettu liikenteeltä Helsinginkadun ja Arkadiankadun väliltä kello 21.30-01.00.

Kansalaistorin juhlapaikalle on uudenvuodenaattona tarjolla kolme sisäänkäyntiä. Niistä kaksi on Mannerheimintien puolella Musiikkitalon ja Kiasman välissä ja yksi Töölönlahdenkadulla. Muut Kansalaistorille johtavat kulkuväylät on suljettu.