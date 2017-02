Uusissa leluissa omat riskinsä – Tukes huolissaan tietoturvasta ja palamaan syttyvistä laitteista

Leludronet, robotit, kauko-ohjattavat ja muut elektroniikkaa hyödyntävät lelut ovat kovaa vauhtia yleistymässä myös Suomen markkinoilla.



Ne haastavat paitsi perinteisempien lelujen valmistajat, myös viranomaiset.



Lelurobotit ovat tuoteryhmänä alkaneet yleistymään huomattavasti muualla maailmassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa.



Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin kuluttajatuotteiden ylitarkastaja Henna Ekman veikkaa, että vastaavat uudet lelut ovat kohta trendituote myös Suomessa.



– Suomi kulkee lelumarkkinoilla joiltain osin hieman jälkijunassa muuhun maailmaan verrattuna. Meillä tuodaan joitakin leluryhmiä markkinoille muita maita varovaisemmin, sanoo Ekman.



Suurin riski liittyy tietoturvaan



Sähkön ja internetin arkistuminen lasten leluissa tuo Ekmanin mukaan uusia haasteita Tukesille, mutta myös itse lelujen valmistajille ja käyttäjille.



Ekmanin mukaan suurin turvallisuushaaste liittyy lelujen tietoturvariskiin.



Euroopassa huolta synnytti taannoin internet-yhteyttä käyttävä Cayla-niminen nukke, joka aiheutti tietoturvariski käyttäjälleen esimerkiksi tallentaessaan lasten puhetta.



Ekmanin mukaan vastaavanlaisista tietoturvariskin sisältävistä tuotteista on Tukesissakin parhaillaan selvittelyjä käynnissä.



Lasten Spy-rannekello, jota Suomessakin on löydetty myynnistä on hänen mukaansa yksi erimerkki tästä.

KUVA: Tomi Vuokola

Toisen turvallisuushaasteen aiheuttaa Ekmanin mukaan sähköllä toimivien lelujen lataus.



– Joissakin sähkökäyttöisissä tuotteissa on todella tehokkaat akut. Muun muassa puhelimien ja leijulautojen lataamisessa on jo havaittu vaara, että laite syttyy palamaan.



Ekmanin mukaan myös esimerkiksi lelurobotteihin saattaisi liittyä samanlainen riski.



Päävastuu valmistajalla



Ekmanin mukaan isoilla jälleenmyyjien ryhmillä on suurimmalta osalta asiat kunnossa leluturvallisuuden osalta. Pienempien yritysten kohdalla tämä ei ole kuitenkaan aina itsestään selvää.



– Aasiassa valmistetaan ja sieltä tulee valtavasti kaikennäköisiä leluja. Lelut voivat näyttää silmämäääräisesti arvioiden vaatimusten vastaisilta, mutta vasta testaamisella pystytään osoittamaan mahdolliset turvallisuuspuutteet, Ekman sanoo.



Ekman muistuttaa, että päävastuu tuotteiden turvallisuudesta on niiden valmistajilla, maahantuojilla ja jälleenmyyjillä.



Tukes pyrkiikin hänen mukaansa jatkossa kehittämään lelualan valvonta- ja ohjausmenetelmiä turvallisuuden takaamiseksi.