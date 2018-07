Uusi valtakunnansovittelija uskoo ottavansa vastaan tyrskyjä edeltäjänsä lähdöstä

Valtakunnansovittelijana ensi kuussa aloittava Vuokko Piekkala uskoo, että pettymys Minna Helteen lähtöön kesken kauden - ja vieläpä työnantajapuolelle - heijastuu palkansaajapuolen suhtautumisessa häneen.

- Se oli ehkä tietyssä mielessä odotettavissa, kun Helle lähti ja se herätti aika paljon kritiikkiä. Olisi seuraaja kuka tahansa, niin hän joutuisi ottamaan vastaan niitä tyrskyjä, jotka johtuvat ihan jostain muusta kuin hänen omasta tehtävien hoitamisesta, Piekkala sanoo STT:n haastattelussa.

Piekkala ei ole tehtävässä vielä aloittanut, mutta sai jo alkuviikolla osakseen somemyräkän sanottuaan Ylen haastattelussa, että aikoo jatkaa edeltäjänsä Helteen linjaa, jonka mukaan sovittelijalta on turha tulla hakemaan liittokierroksen avannutta alaa korkeampia palkankorotusprosentteja.

Piekkala aikoo rakentaa luottamusta tapaamalla kaikkia osapuolia, kunhan on aloittanut virassa.

- Olen analyyttinen ihminen ja lähden arvioimaan tilannetta, mitä tavoitteita ihmisillä on. Sitä ei voi tehdä muuten kuin keskustelemalla ihmisten kanssa ja selvittämällä, mitkä asiat ovat tärkeitä ja mitkä vaikeita.

Työmarkkinoiden ilmapiiri ”aika kriittinen”

Työmarkkinakeskusjärjestöillä on keskeinen rooli sovittelijan nimityksessä, ja tällä kertaa esitysvuorossa oli työnantajapuoli. Piekkala tulee tehtävään Kirkon työmarkkinalaitoksesta.

Hän sanoo panneensa merkille, että nyt sovittelijan valintatapaa on kritisoitu sellaisiltakin tahoilta, joille se on aiemmin käynyt.

Piekkala sanoo, että vaikka järjestelystä luovuttaisiin, sovittelija valittaisiin todennäköisesti työmarkkinapuolelta.

- Ja se nyt vaan on niin, että olet jommankumman palveluksessa. Oli se menettely mikä tahansa, niin voi sanoa, että nyt valittiin henkilö siltä tai tältä puolelta.

Piekkala luonnehtii työmarkkinoiden tämänhetkistä ilmapiiriä muutenkin ”aika kriittiseksi” tilanteessa, jossa edessä olevat muutokset ovat suuria ja vastauksia on vähän.

- Ehkä tässä ollaan nyt hajaannuksen vaiheessa, jossa ei oikein tiedetä vielä mikä on kenenkin rooli.

Liittokierroksen hän arvioi silti sujuneen melko hyvin niin, ettei käteen ole jäänyt mitään valtavan hankalaa.

- Kun niin sanotusta Suomen mallista keskusteltiin pitkään, niin ehkä oli jonkunlainen haju siitä, miten edetään.

Lomalle ikkunoita pesten

Piekkalan mielestä Helteen lähtöä koskenut kohu jätti varjoonsa sen, että Helle sai virassa aikaan paljon hyvää esimerkiksi uudistaen toimintatapoja ja tehden työtä tutummaksi laajemmalle yleisölle.

- On vähän sääli, että kaikki se hyvä mitä ihminen tekee ikään kuin unohtuu, ja sitten pinnalla on vain se pettymys, että hän jätti tehtävän ennen aikojaan.

Helteen käytännöistä Piekkala suunnittelee ottavansa käyttöön ainakin neuvottelujen tilannetta koskevien tviittien lähettämisen, joka helpottaa muun muassa median työtä.

Muilta osin Piekkala sanoo suhtautuvansa julkisuuteen ja someen pidättyväisesti.

- Tarkoitus on, että kun tämä alkuvaihe saadaan hoidettua, niin yritän jäädä mahdollisimman paljon pois julkisuudesta. Näkemykseni on, että sovittelija on enemmän taustahenkilö eikä ole tarkoituksenmukaista, että minä olen julkisuudessa.

Ennen tehtävässä aloittamista Piekkala ehtii viettää muutaman viikon kesälomaa, johon kuuluu pieniä juttuja kuten uintia ja suppailua tyttären kanssa.

- Ensin varmaan teen aika paljon hommia. Meillä on kotona paljon ikkunoita, ja niiden pesua on edessä.