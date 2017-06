Uusi vaihtoehto -ryhmä jyrää perussuomalaiset äänimäärissä – lähes kaksi kertaa enemmän ääniä

Ei mitään hämminkiä. Vasemmistopuolueita on ollut useampia, demarit, kansandemokraatit, kommunistit. Oikeistopuolueita on ollut useampia Kokoomus, Keskusta, Perustuslailliset ( ja demarit). Vihervasemmisto on uusi ilmiö, siinäkin kaksi puoluetta vihreät ja vasemmistoliitto. Ruotsalaisia puolueitakin on kaksi ruotsalainen kansanpuolue ja vihreät, de gröna.

Nyt sitten on jo aikakin saada kaksi suomalaista puoluetta. Kaksi puoluetta jotka eivät rakenna ohjelmaansa ruotsin historian varaan eivätkä pörssihuliganismin varaan.