Uusi vaihtoehto muuttaa nimensä Siniseksi eduskuntaryhmäksi

Uusi vaihtoehto -eduskuntaryhmä on päättänyt muuttaa nimensä Siniseksi eduskuntaryhmäksi. Ryhmän puheenjohtaja Simon Elo tviittasi maanantai-iltana, että päätös oli yksimielinen.

Elo kertoo STT:lle, että virallisesti nimi muutetaan puolueen rekisteröimisen yhteydessä syyskuussa. Hän kuitenkin toivoo, että nimeä alettaisiin käyttää jo nyt selkeyden vuoksi.

- Totta kai on kaikille selkeämpää, että kun on Sininen tulevaisuus -puolue, niin sitten on Sininen eduskuntaryhmä, Elo selittää.

Ryhmä kerää parhaillaan kannattajakortteja Sininen tulevaisuus -puolueen rekisteröimistä varten. Viikonloppuna Elo kertoi, että vaaditusta 5 000 kannattajakortista on koossa noin puolet.

