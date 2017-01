Uusi sote-arvio: Kuntien talouden sopeutustarve siirtyy maakunnille

Sote- ja maakuntauudistuksen seurauksena kuntien talouden sopeutustarve siirtyy maakunnille, käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön teettämästä laskelmasta.

Laskelmassa otettiin huomioon sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen siirtäminen kunnilta maakuntien vastuulle.

Rahoitustarve kasvaa selvityksen mukaan kaikissa maakunnissa uudistuksen seurauksena.

- Haluamme, että ihmiset huomaisivat, että kun menot siirretään maakuntaan, se oikeasti tarkoittaa jotain. Mielestäni tästä eivät esimerkiksi kuntajohtajat ole puhuneet. Ne sanovat vain, että kunnilta viedään rahaa, sanoo laskelman tekemisestä vastanneen Perlacon Oy:n konsultti Eero Laesterä.

Selvityksen mukaan Uudellamaalla sopeutustarve vuoteen 2030 mennessä on suurin, ja se kasvaa 564 eurolla asukasta kohden. Sopeutumistarve on alhaisin Keski-Suomessa, 237 euroa asukasta kohti. Myös Etelä-Karjalassa (264 euroa) ja Pohjois-Pohjanmaalla (299 euroa) sopeutumistarve on muuta maata pienempi.

Sopeutumistarpeen suurimmat selittäjät ovat väestön määrän ja ikärakenteen muutoksen vaikutukset vuoteen 2030 mennessä.

Laskelmassa selvitettiin, miten sopeutustarve muuttuu eri maakunnissa, jos tulot kasvavat kuten uudistuksen valmisteluvaiheessa on kerrottu ja menot muuttuvat väestömuutosten perusteella.

Sote- ja maakuntauudistuksessa kuntien tehtäviä siirretään 18 maakunnan vastuulle.