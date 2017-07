Uusi ministeri jatkaa sote-urakkaa - Rehula vaihtuu Saarikkoon tänään

Juha Sipilän (kesk.) hallituksessa aloittaa tänään uusi ministeri. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö nimittää presidentin esittelyssä turkulaisen kansanedustajan, Annika Saarikon (kesk.) perhe- ja peruspalveluministeriksi. Juha Rehulan (kesk.) salkun siirtymisestä Saarikolle hallituskauden puolivälissä sovittiin hallitusneuvotteluissa keväällä 2015.

Hallitus ajoitti ministerivaihdoksen soten taitekohtaan. Ajatuksena oli, että hallituksen esitykset soten järjestämislaista ja asiakkaan valinnanvapaudesta annetaan Rehulan kaudella ja Saarikko pystyy keskittymään soten ohella myös muihin tehtäviin ministeriössä.

Tilanne muuttui täysin viime viikolla, kun hallitus päätti ottaa reilun lisäajan asiakkaan valinnanvapautta koskevan lakiesityksen valmisteluun. Valinnanvapauslain osalta hallitus antaa uuden esityksen alkuvuodesta 2018. Uuteen lakiesitykseen päädyttiin, koska perustuslakivaliokunta löysi niin paljon korjattavaa hallituksen esityksestä. Valiokunnan lausunnon mukaan maakunnan velvollisuus yhtiöittää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut on perustuslain vastainen. Lisäksi valiokunta edellytti, että uudistuksen voimaantuloa porrastetaan.

Hallituksen uutta esitystä ryhdytään nyt siis valmistelemaan uuden perhe- ja peruspalveluministerin johdolla.

Ministerinä aloittava Saarikko on 33-vuotias Varsinais-Suomen vaalipiirin kansanedustaja. Eduskunnassa hän on toista kautta. Saarikko on toiminut myös keskustan varapuheenjohtajana. Hän luopui tehtävästä keskustajohdossa Seinäjoen puoluekokouksessa kesällä 2016. Saarikko on naimisissa ja hänellä on yksi lapsi.

Sipilän hallituksessa on reilun kahden vuoden aikana ollut monia ministerivaihdoksia. Toukokuussa hallituksen ministerien määrää lisättiin kolmella. Oikeusministeriksi nimitettiin kansanedustaja Antti Häkkänen (kok.), maa- ja metsätalousministeriksi kansanedustaja Jari Leppä (kesk.) ja eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeriksi kansanedustaja Sampo Terho (uv.). Hallituspuolueiden puheenjohtajat päättivät ministerien määrän lisäämisestä puolivälineuvotteluissa huhtikuussa.

Järjestely toteutettiin niin, että oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin (uv.), opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen (kok.) ja maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiset salkut jaettiin kahtia. Nyt hallituksessa on 17 ministeriä.

Ministeri vaihtui hallituksessa myös viime vuoden vaihteessa, kun elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk.) siirtyi johtajaksi Suomen Pankkiin. Hänen tilalleen nousi Mika Lintilä (kesk.). Sosiaali- ja terveysministeri on myös vaihtunut, kun perussuomalaisten Hanna Mäntylä erosi viime elokuussa henkilökohtaisista syistä ja tilalle nimitettiin Pirkko Mattila (uv.).

Vuosi sitten kesällä ison ministeripyörityksen aiheutti se, että kokoomuksen puheenjohtaja vaihtui. Petteri Orpo (kok.) nousi Alexander Stubbin (kok.) tilalle valtiovarainministeriksi ja Paula Risikko (kok.) Orpon tilalle sisäministeriksi ja Kai Mykkänen (kok.) Lenita Toivakan (kok.) tilalle ulkomaankauppa- ja kehitysministeriksi.