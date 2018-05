Uusi liikennelaki korostaa taksiasiakkaan omaa vastuuta – muista jatkossa nämä neljä asiaa

Heinäkuun alusta alkaen Suomen taksiliikenne muuttuu. Uuden lain myötä kilpailu todennäköisesti lisääntyy ja taksimatkojen hinnat muuttuvat. Samalla asiakkaiden on oltava aiempaa valveutuneempia.

Lännen Media kokosi neljä tärkeintä muistisääntöä taksilla matkustaville.

Heinäkuun alussa voimaan astuva uusi liikennepalvelulaki mullistaa Suomen taksiliikenteen. Jatkossa hinnat vapautuvat sääntelyltä, taksiyrittäjäksi pääsee helpommin ja taksia voi ajaa vaikka kuorma-autolla.

Siinä missä uusi laki purkaa paikoin jäykkääkin säätelyä, asiakkaan on kiinnitettävä tarkemmin huomiota siihen, kenen kyytiin istuu. Lännen Media kokosi neljä tärkeintä muistisääntöä, jotka taksilla matkustavan kannattaa pitää mielessä.

1. Varmista hinta ennen kyytiä

Uuden lain myötä hintasäätely poistuu, ja taksiyrittäjä saa itse päättää, mitä kyyti maksaa. Taksimittareitakaan ei ole jatkossa pakko käyttää.

Uuden lain mukaan hinta tai sen määräytymisperuste pitää ilmoittaa asiakkaalle etukäteen. Tämä saattaa kuitenkin joissakin tapauksissa aiheuttaa hämmennystä, jos asiakas ja kuljettaja ovat eri mieltä siitä, paljonko tietyn mittainen tai tietyn kestoinen matka maksaa.

Tästä syystä on hyvä selvittää hinta jo ennen kyytiin astumista tai suosia autoja, jotka käyttävät taksimittaria.

2. Varaudu liikenteen keskittymiseen

Samalla kun taksikyytien hinnat vapautuvat myös taksikiintiöt poistuvat. Jatkossa takseilla ei myöskään ole päivystys- eikä ajovelvoitteita eikä pysyviä asemapaikkoja. Tämä saattaa aiheuttaa sen, että harvaan asutuilla alueilla taksipalveluiden saatavuus vähenee, kun autot keskittyvät etsimään asiakkaita sieltä, missä niitä on paljon.

3. Vertaile vaihtoehtoja

Mitä useampi uusi yrittäjä tulee markkinoille, sen enemmän asiakkailla on varaa valita. Todennäköistä on, että alalle syntyy isompia yrityksiä ja taksien välityspalveluita. Esimerkiksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa toimiva Cabonline on jo rantautunut Suomeen. Myös tilauspalvelustaan sekä kyyti-sovelluksestaan tunnettu Uber aloittaa jälleen toimintansa Suomessa.

Todennäköisesti erilaisia taksi-sovelluksia tullaan näkemään Suomessa lisää, mikä voi osaltaan helpottaa vertailua eri yrittäjien ja välityspalveluiden välillä.

4. Tunnista hämärätaksi

Kilpailun vapautuminen voi houkutella auton rattiin myös epärehellisiä yrittäjiä. Esimerkiksi Tanskassa, Virossa ja Ruotsissa taksimarkkinoiden vapautuminen on joissakin tapauksissa helpottanut harmaan talouden syntymistä. Asiakkaiden on ollut esimerkiksi hankala erottaa luvalla toimivat palveluntarjoajat luvattomista, koska taksivalon ja -mittarin käyttäminen ei ole enää pakollista.

Yleisimpiä varoitusmerkkejä hämärätaksista voivat olla taksivalon ja -mittarin puuttuminen, käteisen käyttö sekä epäselvä hinnoittelu.

Lähteet: Trafi, Suomen Taksiliitto, Lähitaksi.