Uuden Lastensairaalan yhdeksännen kerroksen ulkotasanteelta Helsingin Meilahden sairaala-alueella avautuu huikea näkymä pääkaupunkiin. Stadion, Tuomiokirkko, Päärautatieasema ja meri monessa suunnassa.



Lapset ja heidän vanhempansa eivät pääse tänne maisemia ihailemaan, koska kerroksessa sijaitsee valtava konehuone. Tavallisissa toimistorakennuksissakin talotekniikan määrä on moninkertaistunut, sairaalassa tekniikkaa on vielä reilusti enemmän. Pienemmät konehuoneet ovat kellarissa ja neljännessä kerroksessa.



Komeat ovat maisemat myös 5.–8. kerroksen potilashuoneiden ikkunoista ja parvekkeilta. Neljällä vuodeosastolla on 118 potilashuonetta ja 140 paikkaa.



Kun mennään alemmas, maisema muuttuu. Kolmannen kerroksen heräämön ikkunasta on rauhallinen näkymä Stenbäckinkadun vanhoihin arvokivitaloihin.



– Aurinko tulee suurista ikkunoista heräämöön, työmaapäällikkö Matti Julin SRV Rakennus Oy:stä kertoo.



Video: Tältä näyttää sairaalatyömaalla

Katso Uuden Lastensairaalan työmaapäällikkö Matti Julin SRV Rakennus Oy:stä esittelee sairaalatyömaata.



Jo rakennusvaiheessa on puhuttu maailman parhaasta lastensairaalasta. Huipputason hoitoa annetaan koko Suomen lapsille. Nykyisinkin uuden sairaalan vieressä olevien Lastenlinnan ja Lastenklinikan elinsiirto-, sydän-, teho- ja kantasolusiirtojen potilaista puolet on kotoisin Uudenmaan ulkopuolelta. Sydän ja elinsiirtokirurgiassa osuus on jopa 65 prosenttia.



– Sairaalarakennuksen A- ja B- lohko eli puolet sairaalasta on sairaalatekniikan asennusvalmiudessa marraskuun 2017 lopussa. Koko rakennus valmistuu kesäkuun 2018 lopussa eli SRV luovuttaa sairaalan silloin käyttäjälle, työmaapäällikkö Julin kertoo.



Julinin mukaan rakennus on aikataulussa. Runko oli ylhäällä lokakuussa ja koko rakennus on vedenpitävä. Sisäkerroksissa tehdään töitä kuten kolmannessa kerroksessa mattotöitä, viidennessä alakattotöitä ja kahdeksannessa on valmiiksimaalaus.



Vaikka rakennus on valmis kesäkuussa 2018, se ei vielä tarkoita, että sairaalatoiminta voisi alkaa.



Sairaalan kalustuksen lisäksi henkilökunnan pitää kouluttautua uusien järjestelmien käyttäjiksi. Pitää testata, että sairaalan tietotekniikka toimii luotettavasti.



– Tavoite on, että voimme aloittaa toiminnan vuoden 2018 aikana, kertoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin puolesta sairaalahankkeesta vastaava, lastentautien erikoislääkäri Pekka Lahdenne.