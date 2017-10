Uusi junayhteys Pietariin? Kansanedustajat puuhaavat idän pikajunaa Tampereelle

Junamatka Pietariin ei välttämättä kohta enää kulje pelkästään Helsingin kautta. Suuri osa Suomea voi pian säästää tunteja matka-ajassa ja vastaavasti juna voi tuoda venäläisturisteja muuallekin kuin pääkaupunkiseudulle.

Joukko maakuntien kansanedustajia ajaa tarmolla nopeaa junayhteyttä Tampereelta Venäjälle. Suoran yhteyden mahdollistaa Riihimäelle valmistunut kolmioraide.

Nopea yhteys ei palvelisi vain Pirkanmaata, vaan myös Pohjanmaata rannikolle asti sekä Pohjois- ja Keski-Suomen asukkaita.

Yhteys ei ole vain epämääräinen heitto, sillä hankkeen eteen on tehty töitä maakunnissa jo pitkään ja nyt on otettu uusi askel. Asialla ovat kaupungit, maakuntaliitot, merenkurkun neuvosto ja VR, joka on jo hahmotellut erilaisia vaihtoehtoja.

- Ajatus on, että Suomeen tarvitaan poikittaisyhteys, joka ulottuu Ruotsin ja Norjan puolelle. Tällaista yhteyttä ei ole, kansanedustaja Ville Skinnari (sd.) kertoo. Idea lähti muhimaan Lahden MM-kisoista viime keväänä.

Tampereen ja Lahden välinen rataosuus on ollut ongelma. Junaa on pitänyt vaihtaa Riihimäellä. Uusi kolmioraide mahdollistaisi nyt suorat yhteydet. Toistaiseksi tätä pääsee hyödyntämään vain tavaraliikenne.

Kansanedustaja Harri Jaskari (kok.) korostaa, ettei kaiken liikenteen Venäjälle tarvitse kulkea Helsingin kautta.

- Helsinki on paitsiossa logistiikkaa ajatellen. Valtaväylä kulkee jatkossa halki maan. Tarvitsemme läntiselle Suomelle oman Allegron.

Tämän allekirjoittavat Skinnari, Jaskari ja kolmas hankkeen kätilöistä, kansanedustaja Joakim Strand (rkp.).

Tilastot osoittavat, että Allegron matkamäärät ovat kehittyneet nopeasti. Suurin osa matkaajista on venäläisiä, jotka matkustavat Helsinkiin.

- Tämä johtuu siitä, ettei muita osuuksia markkinoida, koska ei ole suoraa yhteyttä. Nyt olisi herättävä siihen, että maailmaa on muuallakin, Jaskari huomauttaa.

VR on hahmotellut kolmea erilaista mallia.

Niin sanotussa suorassa mallissa yksi Helsingistä lähtevä Allegro-junapari korvattaisiin suoralla Tampere-Pietari -junaparilla. Suoran mallin matka-aika olisi 4 tuntia ja viisi minuuttia.

Yhdistetyssä mallissa yksi Allegro-lähdöistä toteutettaisiin yhdistettynä junana niin, että juna kytkettäisiin Lahdessa. VR:n mukaan kustannukset nousisivat tässäkin mallissa, kun vuoroa ajettaisiin kahdella junayksiköllä. Yhdistetyn mallin matka-aika olisi Tampereelta Pietariin neljä tuntia ja 15 minuuttia.

Kolmantena vaihtoehtona VR tarjoilee parempia liitäntäyhteyksiä. Allegrot kulkisivat normaalisti Helsingistä, mutta Tampereelta saapuville olisi nykyistä sujuvampi liityntä. Nyt matka Tampereelta Pietariin Tikkurilan kautta kestää reilut viisi tuntia ja vaihtoaika Vantaalla on 35 minuuttia.

Kansanedustajat pitävät suoraa yhteyttä tai yhdistettyä parhaana mallina.

VR:n suunnasta hanketta kommentoidaan vielä varovasti. Yhtiöstä korostetaan, että VR on mukana suunnittelutyössä, mutta keskustelut ovat vielä kesken.

- Toki tässä on hyvä yhteinen tavoite parantaa yhteyksiä Pirkanmaan ja Pohjanmaan suunnasta Itä-Suomeen ja Venäjälle, kuuluu VR:n viestinnän välittämä lausunto.