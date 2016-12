Uusi elinkeinoministeri Lintilä uskoo kovempaan kasvuun kuin VM ennustaa

Tänään nimitetty elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) uskoo, että Suomen talouskasvu nousee ensi vuonna korkeammaksi kuin valtiovarainministeriö (VM) ennakoi ja ettei uusia menoleikkauksia näin ollen tarvita. Valtiovarainministeriö arvioi ensi vuoden kasvun jäävän 0,9 prosenttiin.

- Yhtenä haasteena ja velvollisuutena koen myös osoittaa, että valtiovarainministeriö on väärässä. En halua uskoa niitä ennusteita. Itse uskon kovempaan kasvuun, ja sen eteen tullaan töitä tekemään. Olen tavannut monia sijoittajia, ja minut on yllättänyt, miten positiivinen ilmapiiri investointien suhteen tällä hetkellä on.

Lintilä aikoo ministerintyössään keskittyä ennen kaikkea työllisyyden parantamiseen.

- Kaikkien hankkeiden ja toimenpiteiden päällä täytyy lukea työ. Työtä, työtä, työtä, sitä haetaan niillä toimenpiteillä, joita tullaan elinkeinoministeriön puolesta tekemään. Se on se ainut tapa, kasvu ja työ, jolla me pystymme talouden saamaan siihen kuntoon, että pystytään palvelut takaamaan, Lintilä totesi nimityksensä jälkeen pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Lintilä seuraa elinkeinoministerinä Olli Rehniä (kesk.), joka siirtyy Suomen Pankin johtokuntaan ensi vuoden alkupuolella.