Oikeistohallituksen oikeistobuumissa näyttää myös kirkko johtajineen tulevan konservatiivisimmiksi. Tavalliselle kansalaiselle tämä on tappio, mutta kirkkohan on jo muutenkin ollut etäinen taho tavalliselle Matti Meikäläiselle. Jatkossa asiaa kirkkoon on entistä harvemmin - vain ne puolipakolliset häät ja hautajaiset antavat aihetta, jos antavat kirkossa käyntiin.