Uusi alkoholilaki tuo joukon muutoksia maaliskuussa: ravintolat voivat anniskella neljään asti sekä myydä alkoholia ulos

Uusi alkoholilaki tulee kokonaisuudessaan voimaan maaliskuun alussa. Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa arvioi uusista säännöksistä merkittävimmäksi anniskelun sääntelyn purkamisen.

Maaliskuusta lähtien ravintolat voivat anniskella kello 1.30 asti ja omalla ilmoituksella kello 4.00 asti. Asiakkaat voivat myös ostaa alkoholijuomia kello neljään asti, ja ne täytyy juoda viiteen mennessä. Ravintolaa ei tarvitse sulkea viideltä, mutta alkoholia ei saa enää juoda.

– Yritykset voivat tehdä ilmoituksia maaliskuun alusta lähtien, ja siitä kolmen viikon päästä ensimmäiset voivat alkaa anniskella neljään. Viive johtuu siitä, että tämä laki tuli voimaan niin nopeasti eduskunnan hyväksymisen jälkeen, että viranomaiset eivät ole saaneet kaikkea valmiiksi, kertoo MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi.

Nykylain mukaan anniskelu on täytynyt lopettaa viimeistään kello 3.30 ja ravintola tyhjentää kello 4.00 mennessä.

Lapin mukaan maaliskuussa voimaan astuvat säännökset ovat hyvä asia myös turvallisuusnäkökulmasta.

– Asiakkaat lähtevät ravintoloista varmasti porrastetummin, eikä lähdössä ole pakon tuntua. Vanhan lain mukaan ravintolasta piti olla neljältä pihalla, mikä aiheutti sen, että kaikki lähtivät yhtä aikaa. Taksi- ja grillikioskijonot lyhenevät muutoksen myötä.

Ravintola-alalla toimivan pörssiyhtiö Restamaxin toimitusjohtaja Juha Helminen kertoo aukioloaikoja pidettävän tapauskohtaisesti. Konsernilla on 132 ravintolaa eri puolilla maata.

– Yökerhoissa tullaan tietyissä paikoissa varmasti hakemaan se pikkaisen pidempi anniskelulupa. Ehkä suurempi muutos koskee pubeja ja seurusteluravintoloita, joissa aukioloaikaa voidaan pidentää samaksi kuin yökerhoissa, Helminen sanoo.

– On varmaan seurustelupaikkoja, joista on aiemmin jouduttu poistumaan ja lähdetty joko kotiin tai jatkettu yökerhoon, mutta nyt on mahdollisuus jatkaa iltaa samassa paikassa. Monessa tapauksessa ei välttämättä haluta lähteä tanssimaan ja muuta, vaan halutaan jatkaa seurustelua rauhassa.

Ravintolat voivat myydä alkoholijuomia ulos

Uusi laki mahdollistaa ravintoloille myös yhteiset anniskelualueet esimerkiksi kauppakeskuksissa.

– Jos isä, äiti ja lapset ovat halunneet eri ravintoloista ruokaa, ja vanhemmat ovat halunneet lisäksi viiniä, on perheen nykylain mukaan pitänyt hajautua eri ravintoloihin. Uuden lain myötä perhe voi hankkia ruokansa eri ravintoloista ja tulla samaan pöytään syömään, mutta yksi ravintola on juridisesti vastuussa anniskelusta, Lappi kertoo.

Maaliskuusta lähtien ravintolat voivat myös myydä ulos enintään 5,5-prosenttisia alkoholijuomia samoilla säännöksillä kuin vähittäiskaupat. Helmisen mukaan osaan Restamaxin ravintoloista tullaan hakemaan heti myyntiluvat. Lupia haetaan ravintoloihin, joissa myydään jo take away -ruokaa.

– Meillä on myös jonkin verran kausipaikkoja vesistöjen läheisyydessä. Kesällä tullaan varmasti näkemään, että veneilijät voivat ostaa ravintoloistamme juomia, jotka he normaalisti ostaisivat kaupasta, Helminen sanoo.

Useampi juoma voidaan myydä kerralla

Uusi laki mahdollistaa myös velaksi anniskelun, minkä myötä alkoholijuomia voi maksaa esimerkiksi erilaisilla mobiilisovelluksilla. Lapin mukaan uusia maksutapoja voitaisiin kehittää muun muassa suurten kävijämäärien tapahtumia tai kiireisiä ravintolailtoja varten.

– Voitaisiin ottaa käyttöön vaikka samantapainen ranneke kuin joissain kylpylöissä on käytössä. Se nopeuttaisi ja parantaisi asiakaspalvelua. Asiakkaat voisivat sitten maksaa ravintoloiden kehittämällä tavalla.

Kerralla anniskeltaville alkoholiannoksille ei enää määritellä enimmäismäärää. Helmisen mukaan jo aiemmin yhdelle asiakkaalle on voitu myydä kerralla useampia alkoholiannoksia, jos hän on pystynyt osoittamaan seurueen, jolle juomat tulevat.

– Vaikka muutos tulee, meidän omavalvo-ohjeistus ei muutu. Meillä henkilökunta on hyvin valveutunutta ja koulutettu tarkkailemaan tilannetta, ei me jatkossakaan anniskella ihmisille, jotka ovat liian päihtyneitä.

Uusi alkoholilaki mahdollisti jo tammikuussa esimerkiksi happy hour -markkinoinnin. Eri muutoksista ei ole markkinan mullistajiksi, mutta ne ovat silti tervetulleita, Helminen sanoo.

– Uskomme siihen, että happy hour -markkinointi, mukaan myynti ja aukioloaikojen pidentäminen tuovat alalle positiivista virettä ja parempaa palvelukokemusta asiakkaille.