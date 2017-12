Uusi alkoholilaki huolettaa asiantuntijaa - "1,7 miljoonaa suomalaista kärsii läheisen juomisesta"

Tämän hallituksen ja eduskunnan pahin virhe on nyt tehty, kun asiantuntijoita ja päihdetutkijoita sekä huolestuneita vanhempia ei haluttu kuunnelle vaan alkoholin saatavuutta helpotetaan erittäin paljon. Kaikki luvut alkoholismista ovat jo nyt pahasti alakanttiin, ja tulevat vuodet näyttvät mikä on yhteiskunnan rattailta tippuneiden nuorten määrä jatkossa, kun se nyt on jo satojatuhansia. Aivan kuin tarkoituksella halutaan ihmisten heikkoutta alkoholia kohtaan käyttää hyväksi, ja tuodaan alkoholit mahdollisimman vahvoina silmien eteen kauppareissuilla. Jo nyt näkee paljon nuorisoa joiden ostos on kolmosolutta pelköstään, jatkossa nelosta. Suomalaisilla on tunnetusti heikko kesto alkoholia kohtaan, sen ovat nöyttäneet jopa monet ministerit ulkomaanmatkoillaan, sekä jotkut kansanedustajat työpaikallaan. Päätöksestä koituu niin iso lasku yhteiskunnalle, että veronmaksajien rahat ei enää riitä alkoholismin haittojen maksuun eikä millään rahalla voida edes korvata perheille ja työpaikoille alkoholin aiheuttamia inhimillisiä kärsimyksiä.