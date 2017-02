Uudistusmielinen Teemu Laajasalo pyrkii Helsingin piispaksi

Kallion kirkkoherra Teemu Laajasalo, 42, lähtee ehdolle Helsingin piispanvaaliin. Hän kertoi ehdokkuudestaan tänään kampanjansa avaustilaisuudessa helsinkiläisessä kauppakeskuksessa.

Laajasaloa pyysi ehdolle kansalaisliike, jossa on mukana pappeja ja maallikoita. Laajasalon tueksi on ilmoittautunut yli 260 tukijaa, joista ainakin 170 on äänioikeutettuja piispanvaalissa. Tukijoukoissa on mukana 18 Helsingin hiippakunnan kirkkoherraa. Kaikkiaan hiippakuntaan kuuluu 33 seurakuntaa.

Laajasalo on toiminut pappina 20 vuotta. Kallion kirkkoherrana Laajasalo aloitti vuoden 2013 helmikuussa. Viime lokakuussa Kallion seurakunta soitti saattokelloja Syyrian Aleppon pommitusten uhreille ja ilmiö levisi ympäri maailmaa.

Suomen pappisliitto valitsi Laajasalon vuoden papiksi vuonna 2015. Laajasaloa pidetään uudistusmielisenä pappina. Laajasalo esimerkiksi toivoo, että samaa sukupuolta olevia pareja voitaisiin vihkiä. Hän kuitenkin korostaa, että päätöksen vihkimisen ehdoista ja kirkon avioliittokäsityksestä tekee kirkolliskokous, ei yksittäinen seurakunta.

Laajasalo tunnetaan muun muassa Yleisradion YleLeaks-ohjelmasta, jossa otettiin kantaa ajankohtaisiin uutisiin. Hän on naimisissa ja hänellä on kolme lasta.

Helsingin hiippakunnan piispanvaalin ensimmäinen kierros järjestetään 16. elokuuta. Vaalin ehdokasasettelu päättyy toukokuussa. Vaalissa on yhteensä 1 800 äänioikeutettua, joista puolet on kirkon henkilökuntaa. Nykyinen piispa Irja Askola jää eläkkeelle marraskuussa.