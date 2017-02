Uudet Suomi-emojit julkaistiin: Jääkarhu Senaatintorilla ja mummo lumessa

Suomi julkaisi maanantaina seitsemän uutta Suomi-emojia, kertoo ulkoministeriö. Uusien emojien joukossa on muun muassa Saamen lippu. Maanantai on myös saamelaisten kansallispäivä. Saamen lipulla halutaan viestittää ylpeyttä alkuperäiskansasta.

Suomi julkaisi ensimmäisenä maana maailmassa valtiolliset emoji-kuvasymbolit joulukuussa 2015. Kokoelmaa täydennettiin keväällä 2016.

Uusissa emojeissa on esillä arktinen osaaminen ja luonto. Niiden joukossa on muun muassa jääkarhu, joka heiluttaa tassujaan Helsingin Senaatintorilla. Lisäksi emojiin on päässyt mummoa lumessa, joka menee vaikka läpi harmaan talven.

Maanantaina julkaistiin myös Tom of Finland -emoji. Sillä halutaan huomioida maaliskuussa voimaan tulevaa tasa-arvoista avioliittolakia. Tom of Finland -elokuva saa ensi-iltansa helmikuun lopussa.

Uusilla kuvakkeilla halutaan huomioida myös se, että Suomella alkaa Arktisen neuvoston puheenjohtajuus toukokuussa.

– Näidenkin uusien emojien suunnittelussa on vältetty tiukkapipoisuutta. Toisaalta ne välittävät selvästi omaa viestiään siitä, mitä Suomi pitää tärkeänä: luonnon monimuotoisuutta ja luontevaa yhteiseloa sekä luonnon asettamien haasteiden että toistemme kanssa, ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Petra Theman kertoo.

Finland emojis -kokoelmassa on nyt yhteensä 56 emojia. Ne voi ladata App Store- ja Google Play -sovelluskaupoista ilmaiseksi. Suomi-emojikokoelma on ollut maailmalla valtava hitti. Ne ovat tavoittaneet lähes 200 miljoonaa ihmistä.