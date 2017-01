Uudet kouluruokailusuositukset: Enemmän kasvisruokaa ja vaaleaa lihaa, vähemmän punaista lihaa ja makkaraa

Uudistettu kouluruokailusuositus tuo koululaisten ruokalautaselle enemmän kalaa, vaaleaa lihaa ja kasvisruokaa. Koululaisen ruokalautaselta halutaan vähentää punaista lihaa ja makkaraa.



– Tämä ei tarkoita sitä, että punainen liha tai makkara vietäisiin kokonaan pois, mutta suosittelemme kalan ja siipikarjanlihan käytön lisäämistä, valtion ravitsemusneuvottelukunnan pääsihteeri Aila Lyytikäinen Evirasta sanoo.



Neuvottelukunnan uusi kouluruokailusuositus julkaistiin tänään tiistaina.



Lyytikäisen mukaan selkein muutos on nimenomaan kasvisruuan voimakkaampi korostaminen. Koululaisille pitää tarjota monipuolisia salaatteja, mutta myös vaihtoehtoisia ruokia, kuten juuri kasvisruokaa.



– Kouluruoka on aina sisältänyt tuoresalaatin, mutta uusissa suosituksissamme korostamme sitä, että kasvisten syönti on oppimiskysymys, joten kouluissa pitäisi olla tarjolla kasvisruuan lisäksi monipuolisia salaattivalikoimia jokaiselle aterialle, hän sanoo.







Uudet suositukset tukevat myös ruokailun kokonaisuutta eli sitä, että koululaiset saavat lounaan lisäksi terveyttä edistävän välipalan. Iltapäivällä koulussa annettu välipala vähentää koululaisten tarvetta ostaa koulun kanttiinista tai lähikioskilta nopeasti verensokeria nostavia limsoja tai karkkeja.



Kouluruokailusuositukset antavat aterioiden suunnitteluun ruokalista-, ruoka-, ja energiaravintoainekohtaiset suositukset.



Energiaravintoaineiden osalta uusi suositus on edeltäjäänsä väljempi, mutta kovan rasvan, suolan ja lisätyn sokerin sekä kuidun osalta on noudatettava ravitsemuslaadun kriteereitä.



Suositukset lähtevät myös siitä, että koululaisten ruokalistoja suunnitellaan viiden, kuuden viikon jaksoissa, jolloin kokonaisuus on monipuolinen ja vaihteleva.



Kouluruokailusuosituksissa korostuu myös ruuan tuotannon ympäristöystävällisyys ja alueellisuus. Lyytikäisen mukaan alueellinen ruokakulttuuri ja ruuat saavat näkyä koulujen ruokalistoilla.



Myös ruokahävikin määrään kiinnitetään huomiota.



– Koululaisille pitää opettaa, että ruokaa otetaan niin paljon, kuin jaksaa syödä. Ja jos jää nälkä, ruokaa saa hakea lisää.