Uudet hävittäjät hankitaan suorituskyky edellä — tarjouspyynnöt liikkeelle keväällä

Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) painottaa sitä, ettei Hornet-hävittäjiä korvata pelkästään hinnan perusteella. Niinistö painotti maanpuolustuskurssin avajaisissa maanantaina pitämässään puheessa, että uusien hävittäjien valinnassa painaa eniten suorituskyky.

– Ensinnäkin niiden (Hornet-hävittäjien) suorituskyky korvataan täysimääräisesti. Mitään ilmapuolustuksemme halpuutusta ei siis ole odotettavissa, vaan hyvin palvelleet Hornetit korvataan täysimääräisesti. Toiseksi, etenemme hankkeessa suorituskyky edellä. Hankittaville hävittäjille on useita kriteereitä, mutta me etenemme suorituskyky edellä, se lopulta ratkaisee; niinistö puhui.

Hornetit on tarkoitus korvata vuodesta 2025 alkaen monitoimihävittäjään perustuvalla ratkaisulla. Kaupasta kilpailee viisi valmistajaa: BAE Systems (Eurofighter Typhoon), Ranskasta Dassault Aviation (Rafale), Ruotsista Saab (JAS Gripen E) ja Yhdysvalloista Boeing (F/A-18 Super Hornet) sekä Lockheed Martin (F-35).

– Kaikki valmistajat ovat vastanneet tietopyyntöömme. Tällä hetkellä arvioidaan saatujen vastausten sisältöjä ja valmistellaan tarjouspyyntöjä, jotka lähetetään viittä hävittäjää edustaville valtioille ja valmistajille keväällä 2018, Niinistö kertoi puheessaan.

Tarjouspyyntöjen vastaukset pitäisi saada vuoden 2018 loppuun mennessä. Lopullisen päätöksen hävittäjähankinnasta tekee seuraava hallitus loppuvuodesta 2021 sen jälkeen, kun perusteellinen analyysi vaihtoehdoista on tehty.

Niinistö painotti myös Laivue 2020 -hankketta, jossa on kyse seitsemän käytöstä poistuneen tai poistuvan Merivoimien aluksen korvaamisesta neljällä monitoimikorvetilla. Hankkeen kustannus on 1,2 miljardia euroa.

– Alusten suunnittelutyö on käynnissä ja rakentamissopimus on tarkoitus solmia ensi vuonna. Aluksiin integroitavan taistelujärjestelmän hankinta on niin ikään käynnistetty. Neuvottelut kolmen toimittajavaihtoehdon kanssa jatkuvat ja hankintapäätös tehdään ensi vuoden kuluessa. Alusten rakentaminen alkaa vuonna 2019, Niinistö kertoi.