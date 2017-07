Uuden vaihtoehdon Torvinen: Perussuomalaiset pitää valtuutettuja riveissään pelottelulla

Perussuomalaiset pitää kunnallisvaltuutettuja pelottelulla puolueen riveissä, sanoo Uuden vaihtoehdon kansanedustaja Matti Torvinen.

Torvinen on entinen perussuomalaisten Lapin piirin puheenjohtaja. Myös hän itse on allekirjoittanut ennen kuntavaaleja ehdokassopimuksen, jonka mukaan ehdokkaat luopuvat kaikista luottamustehtävistään, jos he eroavat ryhmästä kesken valtuustokauden.

Torvisen tiedotteen mukaan perussuomalaiset kiristää paikan menetyksellä niitä, jotka "ovat edes uskaltaneet puhua erosta".

Torvinen kertoo STT:lle, että häneen on ottanut yhteyttä parikymmentä ihmistä viime viikkojen aikana. Hänen mukaansa monet yhteyttä ottaneista haluaisivat erota puolueesta, mutta eivät uskalla.

- Tilanne on ongelmallinen, ihmiset eivät uskalla lähteä eroa tekemään, koska he pelkäävät julkista mestausta, jos tällaista termiä käyttää.

Torvinen aloitti kansanedustajana heinäkuun alussa, kun Hanna Mäntylä (uv.) siirtyi Euroopan neuvoston sihteeristöön. Torvisen mielestä perussuomalaisten pitäisi päästää jäsenensä vapaasti lähtemään puolueesta, jos nämä tahtovat erota.

Halla-aholta tyly vastaus

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho vastasi Torvisen syytteisiin Facebook-sivuillaan. Hän kutsuu Uuteen vaihtoehtoon loikanneita uuvateiksi.

- Uuvattien mielestä on normaalia ja heidän arvolleen sopivaa yrittää havitella Perussuomalaisille kunnallisvaalituloksen perusteella kuuluvia luottamustehtäviä ja sen jälkeen loikata luottamustehtävineen toiseen puolueeseen. Vastaavasti uuvattien mielestä on kiristystä ja uhkailua edellyttää, että he noudattaisivat itse allekirjoittamaansa kunnallisvaalisitoumusta, Halla-aho kirjoittaa.

