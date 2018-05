Uuden Lastensairaalan toiminta alkaa toden teolla syksyllä – "Sairaala on koko Suomea varten"

Uuden Lastensairaalan tilat luovutettiin tänään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille.

Muumien mietelauseita, ikkunallisia huoneita, joista osasta aukeaa huikea näköala Helsingin ylle, värejä, sisarushuoneita, Avaruus, Viidakko, Tähti, Taika... Sitä on Uusi Lastensairaala.

Uuden Lastensairaalan tilat luovutettiin tänään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille. Toiminta pääsee vauhtiin Helsingin Meilahdessa kuitenkin vasta syksyllä.

Uuden Lastensairaalan tuki ja turva taas on ollut viimeiset vuodet Uusi lastensairaala tukiyhdistys 2017 ry:n puheenjohtaja liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.).

– Tämä on ollut tahdon hanke. Kaikki mukana olleet ovat olleet aktiivisia, Berner antoi kehuja yhdistyksen hallitukselle tilaisuudessa, jossa sairaalarakennus luovutettiin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirille (Hus).

Tilaisuus pidettiin yhdeksänkerroksisen rakennuksen autohallissa maan tason alapuolella. Autohalliin oli kokoontunut nelisensataa henkilöä, joilla oli jonkinlainen yhteys rakennukseen.

Mukana oli muun muassa presidentti Martti Ahtisaari, piispa Teemu Laajasalo, kansanedustajia, taiteilijoita ja Lastenklinikan käyttäjiä sekä tietenkin rakentamisessa mukana olleita.

SRV Rakennuksen projektipäällikkö Mirja Serenius ja työmaapäällikkö Matti Julin korostivat useaan otteeseen, että rakennus on tehty nopeasti kuivuvasta betonista.

Kaikille lapsille, jotka hoitoa tarvitsevat

Berner korosti, että uusi sairaala ei ole vain pääkaupunkiseudun lapsille ja perheille. Rakennuksessa hoidetaan kaikkia lapsia Helsingin ja Utsjoen välillä.

– Tämä on kansallinen hanke. Tämä palvelee kaikkia niitä, jotka hoitoa tarvitsevat. Tämä on maailman paras sairaala.

Husin toimialajohtaja Jari Petäjä tarkensi, että kolmannes sairaalan potilaista tulee pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Kaksi kolmannesta on sairaanhoitopiirin omia potilaita.

– Sairaala on kuitenkin koko Suomea varten. Hoidamme esimerkiksi elinsiirtoa tarvitsevia lapsia tai lapsia, joilla on synnynnäisiä sydänvikoja, riippumatta siitä, missä he asuvat, Petäjä sanoi.

Asiakaskokemus takaa hyvän olon

Vaikka 2000 huoneen, yhdeksän hissin, 11 kilometrin pituisen viemäriputkiverkoston lastensairaala on huippuunsa trimmattu rakennus, niin se ei kuitenkaan tarkoita, että itse rakennus tekisi siitä maailman parhaan.

– Maailman paras sairaala ei takaa maailman parasta asiakaskokemusta. Sen tekevät ihmiset, jotka työskentelevät täällä. He tekevät sairaalasta maailman parhaan, sanoi Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen.

Hän on yksi peliyhtiö Supercellin tiimistä, joka keräsi huikeat 3,4 miljoonaa euroa sairaalalle. Paananen totesi tilaisuudessa, että lahjoitus oli työntekijöiden yhteinen päätös.

– Myös työntekijät San Franciscossa ja Tokiossa lähtivät mukaan.

Paananen kiitteli Bernerin valtavaa päättäväisyyttä sairaalan varainhankinnassa. Berner oli vakuuttanut hänet siitä, että teon alla on maailman paras sairaala.

Berner kertoi miettineensä lahjoitusvarojen keräämisen alkutaipaleella, ettei 30 miljoonaa euroa niin iso summa ole.

– Sehän on vain viisi euroa per suomalainen. Se tuntui mahdolliselta, Berner selvensi.

Toisesta huolehtiminen tärkeää

Lahjoittajia oli paljon, paljon muitakin kuin Supercell. Moomin Characters oy:n pääosakas ja taiteellinen johtaja Sofia Jansson toi sairaalaan ripauksen muumimaailmaa. Mietelauseet ja tarinat vievät lasten ajatuksia hieman kauemmas sairaalassaolosta.

– Tovelle toisista huolehtiminen oli äärimmäisen tärkeää, Jansson huomautti.

Olvi-säätiön hallituksen puheenjohtaja Paavo Jauhiainen taas nauratti paikallaolijoita toteamalla, että yksi syy siihen, miksi säätiö päätti lahjoittaa rahaa hankkeeseen, on savolaisuudessa.

– Säätiössä on valistuneita savolaisia, humaaneja ihmisiä, Jauhiainen totesi.

"Yksi pieni elämä"

Tilaisuudessa moni muukin yhtyi Supercellin Paanasen toteamukseen, että sairaala on maailman paras vasta sen jälkeen, kun siellä on ihmisiä, jotka omistautuvat työlleen.

Jari Petäjä lupasikin, että työhön otetaan ihmisiä, jotka täyttävät sairaalan lupauksen. Ja se on: Yhdessä jok'ikisen lapsen turvaksi.

Ja siinä vaiheessa, kun sairaalan tunnuskappale Tuomas Holopaisen Lohtu alkoi soimaan, alkoivat myös tunteet nousta pintaan.

– Yksi pieni elämä. Suuri valo sisällä, kuului kaiuttimista ja yksi jos toinenkin alkoi pyyhkiä silmäkulmiaan.