Usu-gallup: Haavisto suosituin vaihtoehto Niinistön rinnalle vaalien 2. kierrokselle

On turhaa rahan ja ajan haaskaus-

ta tehdä gallubeja kuka on suosi-

tuin toisella vaalikierroksella.

Eikö se ole jo tullut selväksi, että

haasajaa ei Sauli Niinistölle ole.

Vaalipäivä ratkaisee sen muistakaa

silloin ja jo ennakkoon, että numero on 8.