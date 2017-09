Tukholman keskustassa sijaitsevassa valoisassa liiketilassa sijaitsevat yhteensä neljän tuoreen yrityksen toimitilat. Yksi niistä on Natural Cycles, jonka ehkäisysovelluksen suosio kasvaa nyt nopeasti.

Kuukausi sitten sovelluksella oli noin 300 000 tuhatta käyttäjää, ja nyt heitä on jo 400 000. Ehkäisysovellus kiinnostaa erityisesti kolmekymppisiä naisia, jotka ovat vakituisessa parisuhteessa ja etsivät hormonitonta ehkäisymenetelmää.

- He ovat hyvin samanlaisessa tilanteessa kuin minä olin kehittäessäni algoritmin, jolle sovellus perustuu, kertoo toinen yrityksen perustajista, Elina Berglund.

Berglund oli 27-vuotias hiukkasfyysikko, joka työskenteli Sveitsin Cernissä ydinfysiikan tutkimuskeskuksessa. Työryhmä teki hiukkasfysiikan läpimurron vuonna 2012 löytäessään Higgsin hiukkasen, ja samana vuonna Berglund teki omat perustavat havaintonsa luonnolliseen ehkäisyyn liittyen.

- Kun tajusin, että ovulaation aikana naisen ruumiinlämpö nousee hieman, se oli minulle todellinen ilmestys. Ryhdyin tekemään omaa algoritmiä, joka perustui mittauksiini. Ja se toimi!

- Pian Cernin työryhmässä oli parikymmentä naista, jotka lähettivät minulle joka aamu lämpötilamerkintänsä. Laskin heidän puolestaan, voiko sinä päivänä harrastaa seksiä tulematta raskaaksi. Se oli hauska harrastus.

Luja luottamus tuotteeseen

Nyt 33-vuotiaan Berglundin keksintö herättää kiinnostusta maailmalla. Yhtiö markkinoi voimakkaasti Britanniassa, ja siellä kasvukin on kovaa.

- Britannian markkinat ovat melko suuret, ja se on astinlauta Yhdysvaltoihin. Kielen takia ilmiöt leviävät helposti Britanniasta Pohjois-Amerikkaan.

Epäilijöitäkin on. Menetelmä perustuu lopulta varmoihin päiviin, ja vanhan viisauden mukaan niihin luottavia kutsutaan vanhemmiksi. Berglund on päättänyt osoittaa ennakkoluulot vääriksi.

- Yleensä kun näytämme gynekologeille tutkimustuloksemme, he muuttavat mielensä ja voivat suositella menetelmää joillekin naisille. Ei kaikkien tarvitse pitää menetelmästä tai käyttää sitä, mutta meille käyttäjien varmuus on tärkeää.

Noin 80 prosenttia naisista käyttää sovellusta raskauden ehkäisyyn. 20 prosenttia käyttää sitä halutessaan tulla raskaaksi.

- Sinkuille en tätä suosittelisi, koska se ei tietenkään suojaa sukupuolitaudeilta. Heidän on joka tapauksessa käytettävä aina kondomia.

Yhä varmemmat päivät

Natural Cycles on ensimmäinen ehkäisysovellus, jolle on myönnetty CE-merkintä ehkäisymenetelmänä. Se on edellyttänyt laajoja lääketieteellisiä tutkimuksia.

Yhtiö ilmoittaa varmuudekseen 99,5 eli Pearl-indeksillä 0,5. Pearl-indeksi on arvo, jonka perusteella arvioidaan ehkäisymenetelmien luotettavuutta lääketieteellisesti. Se lasketaan niin, että jos sata naista käyttää ehkäisymenetelmää yhden vuoden ajan ja yksi heistä tulee raskaaksi, tämä vastaa Pearl-indeksin arvoa 1.0. E-pillereiden Pearl-indeksi on 0,1-0,9, pessaarin 1-3 ja kondomin 3,3.

Hedelmällisyystietokoneita on ollut tarjolla jo parikymmentä vuotta esimerkiksi kauppanimillä Lady Comp, Persona ja Daysy. Niiden algoritmi tarjoaa entistä tarkempia keinoja selvittää, mitkä ovat kuukautiskierron hedelmälliset päivät ja milloin raskaus ei ole todennäköinen.

Varaudu yllätyksiin

Suomen Gynekologiyhdistyksen puheenjohtaja, professori Seija Grenman pitää tietokone-ehkäisyn käyttöä mahdollisena niille naisille, jotka hyväksyvät myös raskauden ja ovat valmiita ottamaan lapsen vastaan, tai niille, joiden hedelmällisin ikä on jo selkeästi ohi.

- Jos kierto on säännöllinen, on valmis tarkkailemaan kehoaan jatkuvasti, eikä raskaus olisi todella epätoivottu, voi tällaista menetelmää harkita. Varmuus on joka tapauksessa huomattavasti heikompi kuin varsinaisten ehkäisymenetelmien.

Grenmanista on syytä suhtautua varauksella ehkäisytietokoneiden valmistajien ilmoittamiin varmuuslukuihin.

- On ilmeistä, että he laskevat ehkäisyvarmuuden eri tavalla kuin lääkkeellisten menetelmien tutkijat.

Joka tapauksessa epävarmoina päivinä on joko pidättäydyttävä seksistä tai käytettävä lisäehkäisyä kuten kondomia.