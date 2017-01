Useita junia tänäänkin myöhässä, huono sää haittaa liikennettä

Useat kaukojunat kulkevat edelleen myöhässä, kertoo VR sivuillaan. Myöhästymisiä on ollut muun muassa Helsingistä Pieksämäelle, Joensuuhun, Ouluun, Rovaniemelle ja Tampereelle menevissä junissa. Joitain junavuoroja on myös korvattu teknisen vian vuoksi busseilla. Junien lähiliikenne on palautunut normaaliksi.

VR:n viestinnästä kehotetaan matkustajia tarkistamaan aikataulut, sillä tämänhetkiset myöhästymiset voivat vaikuttaa myös junien jatkoyhteyksiin.

VR:n mukaan myöhästymisten syynä ovat muun muassa lumisade ja pakkasten aiheuttamat ratavauriot.

Ajokeli huono, sää lauhtuu

Ajokeli on kuluvan vuorokauden aikana huono koko maassa, varoittaa Ilmatieteen laitos.

Lauhtunut sää, lumipyry ja kova tuuli tekevät ajokelistä erittäin huonon Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa, Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa sekä Lounais-Lapissa.

Ajokeli on huono myös muualla Lapissa, Itä-Suomessa sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kainuun maakunnissa ja Koillismaalla.

Lumisadealue liikkuu tänään Suomen yli itään. Samalla sää lauhtuu koko maassa.