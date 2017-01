Useat kaupat kieltäytyvät sähkötupakan myynnistä, Oulussa myyntipisteitä rekisteröity alle kymmenen

S-ryhmä ei ota myyntiin, Lidl ei ilmoita aikeistaan ja Kesko antaa kauppiaiden päättää itse. Ensimmäinen sähkösavukkeissa käytettävä nikotiinineste sai myyntiluvan Suomessa tammikuussa, mutta ryntäystä kaupan hyllyille on turha odottaa. Vain ani harva kauppa on ottamassa nesteet valikoimiinsa.



Soittokierros kaupunkien lupaviranomaisille paljastaa, että nikotiininesteiden myyntipisteitä on perusteilla erittäin vähän. Oulussa myyntipisteitä on rekisteröity alle kymmenen. Turussa ja Tampereella vain viisi myyjää on ilmoittanut aloittavansa myynnin. Perinteistä tupakkaa myydään esimerkiksi Turussa yli 300 paikassa.



Elokuussa voimaan tullut tupakkalaki salli maustamattomien tai tupakanmakuisten nikotiininesteiden myynnin kaupoissa. Uuden tuotteen markkinoille pääsy tosin edellyttää ennakkoilmoitusta Valviralle puoli vuotta etukäteen. Lakiin kirjattiin myös siirtymäaika ulkomaiselle nettikaupalle. Heinäkuun alkuun saakka nikotiininesteitä saa tilata ulkomailta.



Nettimyynnin jatkoaika saattaa hillitä kauppiaiden myyntihaluja. Ulkomailta kun voi toistaiseksi tilata myös maustettuja litkuja. Toinen tekijä on kaupunkien perimä tupakkatuotteiden valvontamaksu.



Esimerkiksi Turku perii jokaisesta tupakan myyntipisteestä 500 euron vuosittaisen maksun. Tämä tarkoittaa, ruokakauppa joutuu maksamaan 500 euroa jokaisesta kassasta, jolta tupakkaa saa ostaa. Nikotiininesteen myynnistä peritään erillinen hinta. Jos kassalla myydään siis sekä tupakkaa että nikotiininestettä, kauppias joutuu pulittamaan kaupungille vuodessa tuhat euroa.



Valvirasta arvioidaan, että moni kauppias ei halua maksaa moista summaa ainakaan tällä hetkellä, kun markkinoilla on vasta yksi tuote. Kevään aikana myyntiin on tulossa useita eri merkkejä.